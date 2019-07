P U B L I C



Ayer no se disputó ninguno de los tres partidos que estaban pautados a raíz de las lluvias. Para hoy están programados otros cinco. El inicio de la octava fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol quedó truncado ayer porque los tres partidos programados para el sábado fueron suspendidos por las malas condiciones en que quedaron los campos de juego a raíz de las lluvias. Esos tres partidos fueron: Villa Dálmine vs Juventud Unida y Defensores de La Esperanza vs Desamparados por el Grupo A; y Real San Jacinto vs Atlético Las Praderas por el Grupo B Para hoy, en tanto, están programados otros cinco encuentros, todos a la espera que el tiempo y las condiciones de los campos de juego acompañen para poder poner a rodar la pelota. Por el Grupo A están pautados dos cotejos: a las 13.00 horas, El Junior vs Mega Juniors y a las 15.30, Lechuga vs Deportivo San Felipe. Ambos en cancha de Lechuga. Mientras que por el Grupo B se disputarían tres partidos: en cancha de Las Campanas, desde las 13.00 jugarán Otamendi FC vs Albizola y desde las 15.30, Atlético Las Campanas vs Las Palmas. En tanto, La Josefa vs Barrio Lubo se medirán desde las 15.30 horas en cancha de La Josefa

SI EL TIEMPO LO PERMITE, ALBIZOLA JUGARÁ DESDE LAS 13.00 FRENTE A OTAMENDI.

#LigaCampanense Por las lluvias, fueron suspendidos los tres partidos programados para hoy por la fecha 8 del Oficial: Villa Dálmine vs Juventud Unida, Def. de La Esperanza vs Desamparados y Atl Las Praderas vs Real San Jacinto. pic.twitter.com/igmaG7oWEX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de junio de 2019

