El Auriazul comenzó la pretemporada con una gran renovación: se fue una parte importante del último plantel y se sumaron jugadores que interesan y podrían ser refuerzos. Ante el Cervecero, disputó dos partidos: en uno cayó 4-0 y en el otro, 2-1.

Con muchas bajas respecto a la pasada temporada y muchos interrogantes de cara al armado del próximo plantel, Puerto Nuevo comenzó el pasado lunes con los entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Carlos "Jetín" Pereyra y Norberto Silvero y que completan los preparadores físicos Ramiro Lamy y Sebastián Ferreira y el entrenador de arqueros Juan Manes.

Respecto al último campeonato de la Primera D, en el Auriazul seguirían los arqueros Rodrigo Ponce De León y Esteban Montesano, los defensores Julián Sprovieri y Lautaro Cuenos; los volantes Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Kevin Redondo, Oscar Peñalba y Ángel Ramón; y los delanteros Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Orlando Sosa.

En tanto, a partir de gestiones del cuerpo técnico se han sumado al trabajo jugadores que podrían transformarse en refuerzos como Raúl Colombo, Marcelo Gómez (dos que ya estuvieron en Puerto Nuevo), Mariano Filosi (ex Yupanqui), Ignacio Acosta (ex Victoriano Arenas), Alejandro Viotti (ex Defensores de Cambaceres), Leonardo Leguiza (ex Camioneros) y Alejandro López (ex Real Pilar).

En esta primera semana, los entrenamientos combinaron trabajos físicos con ejercicios de coordinación y pelota y concluyeron con un amistoso frente a Quilmes como visitante, en el predio de divisiones juveniles del Cervecero.

En ese ensayo, la formación titular Portuaria fue la siguiente: Rodrigo Ponce De León; Enzo Moreno, Julián Sprovieri, Lautaro Cuenos, Marcelo Gómez (Ángel Ramón); Eliseo Aguirre (Nicolás Colombano); Mariano Filosi, Kevin Redondo, Ignacio Acosta, Alejandro Viotti; y Nazareno Gómez

Por cuestiones médicas estuvieron ausentes Raúl Colombo y Oscar Peñalba, dos jugadores que en caso de continuar en el plantel serían parte de la columna vertebral del equipo que imaginan Pereyra y Silvero.

Por su parte, Quilmes (dirigido por Leonardo Lemos) formó con Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Gastón Pinedo y Matías Noble; Juan Imbert, Mauro Bellone, Brandon Obregón y Enzo Acosta; Justo Giani y Tomás Blanco.

Este primer encuentro, dividido en dos tiempos de 30 minutos, terminó 4-0 a favor del Cervecero, que se prepara para una nueva temporada de la Primera B Nacional. Los goles de Quilmes fueron convertidos por Juan Imbert (2), Justo Giani y Tomás Blanco.

En el segundo partido de la jornada, Puerto Nuevo presentó una formación con mayoría de juveniles: Esteban Montesano; Selem Lojda, Enzo Cáceres, Leonardo Leguiza, Ángel Ramón; Alan Flores; Alexandro Canale, Nicolás Colombano, Alejandro López, Esteban Huarte; Alan Sosa. Después ingresaron Uriel Huarte, Orlando Sosa y Agustín Monteleone.

En esta segunda parte del amistoso, Quilmes se impuso 2-1, marcando Esteban Huarte para el equipo de nuestra ciudad.