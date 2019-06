El Violeta sumó cuatro jugadores desde Talleres, una historia que recuerda a lo sucedido a finales de la década del 80, pero que se emparenta más con casos de acuerdos recientes con Rosario Central y Belgrano. A finales de la década del 80, en una de sus habituales visitas de vacaciones al "Zurdo" Miguel Ángel López en Villa María, provincia de Córdoba, el "Polaco" Alejandro Semenewicz recibió una propuesta informal de un vecino de la ciudad: "¿Por qué no te llevas para Buenos Aires a este grupo de chicos que anda muy bien y siempre sale campeón acá?". Por entonces, Semenewicz era ayudante de campo de Roberto "Pipo" Ferreiro en Villa Dálmine y tras plantear de manera seria aquella propuesta informal terminó generando la llegada a Campana de siete jugadores cordobeses de entre 16 y 18 años. Aquel grupo estaba integrado, entre otros, por Carlos "Jetín" Pereyra (174 PJ, 10 goles), Germán Del Pino (46 PJ, 3 goles), Alberto "Beto" Arena (37 PJ, un gol) y Fernando Borio (35 PJ, un gol). Y de alguna manera le abrió la puerta a la llegada de otro cordobés que también fue acercado por Semenewicz: Walter Nicolás Otta (147 PJ, 32 goles, campeón como jugador y posteriormente como DT). Así, lo que está sucediendo en este 2019 en Villa Dálmine no es nuevo, aunque sí diferente. Es que a partir de un entendimiento con Talleres, cuatro jugadores se incorporaron esta semana al Violeta desde Córdoba: los defensores Alejandro Maciel (22) y Santiago Moyano (21) y los delanteros Marcos Arturia (21) y Catriel Sánchez (21), quienes ya posaron juntos en el vestuario del estadio de Mitre y Puccini, en una imagen que el propio Maciel subió a sus redes sociales. En esta oportunidad, a diferencia de aquella vez, sólo dos de los cuatro son 100% cordobeses: Maciel nació en El Dorado, en la provincia de Misiones; mientras que Arturia es de San Martín, de la provincia de Mendoza. Además, los futbolistas ya han firmados todos contrato profesional con Talleres, tienen partidos en Primera y llegan a préstamo a partir de un acuerdo entre clubes, aprovechando el conocimiento que el DT Lucas Bovaglio tiene de ellos (los dirigió en Reserva en la temporada 2016/17). Por esto, la situación se emparenta mucho más con otras más recientes que se han dado en el Violeta desde el regreso al Nacional B en 2015. Luciano Recalde, Fabrizio Palma, Marcos Martinich y Fernando Alarcón llegaron a préstamo en su momento desde Rosario Central; mientras que Santiago Giordana, Marcos Rivadero y Fabricio Brener lo han hecho desde Belgrano, también en la provincia de Córdoba. Sin embargo, esta posibilidad de nutrirse de jóvenes de equipos de la Primera División no es exclusividad de Villa Dálmine. También lo han aprovechado y lo siguen haciendo otros equipos del Nacional B. Incluso, en las últimas horas trascendió que Martinich y Alarcón se sumarían a Temperley a préstamo desde Rosario Central. Por lo pronto, para el Violeta, la llegada de estos cuatro jóvenes desde Talleres representa sus primeras incorporaciones para el próximo campeonato y también la posibilidad de contar con mayor competencia interna en el plantel que se está conformado para la temporada que comenzaría en los primeros días de agosto.

ARTURIA, MOYANO, MACIEL Y SÁNCHEZ, LOS NUEVO “CORDOBESES" DE VILLA DÁLMINE.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine; los cuatro "cordobeses" ya están en Mitre y Puccini

