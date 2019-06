GOLEÓ RIVER River Plate le ganó 5-1 a Chivas de Guadalajara el amistoso que disputaron en la madrugada del sábado en San Diego, Estados Unidos. El equipo que dirige Marcelo Gallardo se impuso con goles del uruguayo Nicolás De la Cruz (2), el colombiano Rafael Santos Borré, Ignacio Fernández y el juvenil Benjamín Rolheisser. La mala noticia para el Millonario se dio a los 10 minutos de juego, cuando Enzo Pérez debió abandonar la cancha por un fuerte esguince de tobillo. BOCA, A EE.UU Boca Juniors viaja este domingo rumbo a Estados Unidos para continuar allí su pretemporada y disputar sus primeros partidos amistosos de esta preparación. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro enfrentará a América el miércoles 3 a las 20 en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. Posteriormente, el sábado 6 jugará contra Chivas de Guadalajara a las 23.30 en el CenturyLink Field, en Seattle. Y el miércoles 10 a las 23.00 se medirá con Xolos en Tijuana. BARBOZA AL ROJO Luego de varias idas y vueltas, Alexander Barboza se convirtió en el primer refuerzo confirmado de Independiente de cara a la próxima temporada. El defensor llega al Rojo desde River, aunque en el último semestre jugó a préstamo en Defensa y Justicia, equipo que dirigió Sebastián Beccacece y que peleó por el título hasta el final con Racing. MUNDIAL FEMENINO Ayer concluyeron los Cuartos de Final de "Francia 2019": Holanda venció 2-0 a Italia, mientras que Suecia le ganó 2-1 a Alemania. De esta manera, quedaron confirmados los dos cruces de semifinales: Estados Unidos vs Inglaterra (martes 16.00) y Holanda vs Suecia (miércoles 16.00). ASCENSO EN JUEGO Esta tarde, en el Bajo Belgrano, se definirá el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. Será desde las 14.30 horas, cuando Excursionistas reciba a Villa San Carlos. En el partido de ida, el conjunto de Berisso se impuso 3-2 como local, por lo que llega con una mínima ventaja a esta revancha. JUEGOS PANAMERICANOS El entrenador Fernando "Bocha" Batista brindó la lista de 22 jugadores citados para los Juegos Panamericanos "Lima 2019" (finalmente irán 18). En la nómina no hay mayores de 23 años ni futbolistas de Boca, River, Racing e Independiente. Así, el único "grande" que aporta es San Lorenzo: el defensor Marcelo Herrera y el delantero Adolfo Gaich. Entre los convocados se destaca la presencia de Matías Vargas, atacante de Vélez, que es el club que más aporta (también están Nicolás Domínguez y Francisco Ortega). Además, hay tres que juegan en el exterior: Leonel Mosevich (surgió en Argentinos y se encuentra en el FC St. Gallend de Suiza), Nicolás González (también surgió del Bicho y ahora está en Stuttgart) y Santiago Colombatto, cuyo pase es del Cagliari y jugó a préstamo en Hellas Verona. También se destacan cuatro jugadores de equipos del Ascenso: Joaquín Novillo (Belgrano), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Gonzalo Miceli (Nueva Chicago) y Nicolás Demartini (Temperley).

Breves: Fútbol

