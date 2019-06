El viernes por la noche se debieron suspender los cuatro partidos programados.

La fecha 13 del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la ABZC solo tuvo acción el jueves, cuando Ciudad de Campana venció 78-72 como visitante a Honor y Patria de Capilla del Señor.

Los restantes cuatro encuentros, programados todos para el viernes por la noche, fueron suspendidos porque la humedad reinante (a causa de las lluvias) complicó el piso de los diferentes gimnasios. En dicha jornada debían jugar: Presidente Derqui vs Campana Boat Club, Defensores Unidos vs Central Buenos Aires, Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar y Atlético Pilar vs Independiente de Zárate.

De esta manera, la organización suma ahora cuatro partidos suspendidos, justo días después de haber avanzado hacia la normalización del certamen (sólo está pendiente el partido entre Defensores Unidos y Presidente Derqui de la fecha 12, cancelado en su momento por problemas eléctricos en el gimnasio Carlos Baigros de Villa Fox).

Con esta situación, Presidente Derqui (10-1), Atlético Pilar (9-3) y Ciudad de Campana (8-5) son los líderes con 21 puntos, aunque Derqui todavía debe un encuentro y el CCC tiene uno más porque fue el único que pudo jugar en esta fecha 13 que, definitivamente, perdió ante la humedad.