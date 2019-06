Breves: Polideportivas

A NUEVA ZELANDA Los Jaguares no tendrán la oportunidad de definir el título del Super Rugby 2019 como locales. Es que el bicampeón Crusaders venció ayer 30-26 a Hurricanes en la otra semifinal y, como fue el mejor equipo de la fase regular, será anfitrión de la gran final. La franquicia argentina se había quedado con el "2", por lo que un triunfo de Hurricanes le permitía disponer de la ventaja de localía. Pero ello no sucedió y ahora deberá viajar hasta Christchurch, Nueva Zelanda, para enfrentar a Crusaders el sábado a las 4.35 (hora argentina). Los dirigidos por Gonzalo Quesada habían conseguido su boleto a la final el viernes por la noche, cuando superaron 35-7 a Brumbies de Australia en cancha de Vélez Sarsfield en la primera semifinal del certamen. SIN BRONCE Tras empatar 1-1 en el tiempo regular, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped perdió ayer 3-1 por penales ante Alemania en el partido por el tercer puesto del Final Four de la FIH Pro League. De esa manera, Las Leones no pudieron colgarse la medalla de bronce. El campeón resultó Holanda, que después de igualar 2-2 con Australia en el tiempo regular de la final, se impuso en la definición por penales. CAÍDA ANTE RUSIA En su anteúltimo partido de la Liga de las Naciones, el Seleccionado Argentino masculino de Vóley cayó 3-2 frente a Rusia en un encuentro disputado en Australia en el marco del quinto weekend del certamen. La victoria de los europeos, defensores del título, fue por 25-19, 22-25, 25-18, 21-25 y 15-11. En la madrugada de hoy, los dirigidos por Marcelo Méndez enfrentaban al local Australia en su última presentación, buscando cerrar con registro positivo este certamen (llegaba con 7 victorias y 7 derrotas). GRAN DEBUT La Selección Argentina Sub 19 de Básquet comenzó su participación en el Mundial de Grecia con una gran victoria son Rusia, al que venció 86-84 en tiempo suplementario. Juan Ignacio Marcos (15 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Francisco Cáffaro (17 puntos) fueron los mejores del equipo argentino que durante el juego perdió a su gran figura, Leandro Bolmaro (llevaba 16 puntos en 16 minutos), por un esguince de tobillo. Hoy a las 14.00, Argentina jugará frente a Fillipinas por la segunda fecha del Grupo C, que el martes cerrará contra el local Grecia (14.30). ARRANCA WIMBLEDON Mañana lunes arranca una nueva edición del legendario torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año y el único que se disputa sobre césped. En primera ronda, los tenistas argentinos tendrán los siguientes enfrentamientos: Diego Schwartzman vs el australiano Matthew Ebden; Leonardo Mayer vs el letón Ernests Gulbis; Guido Pella vs el rumano Marius Copil; Juan Ignacio Londero vs el francés Benoit Paire; Federico Delbonis vs el británico Daniel Evans; y Guido Andreozzi vs el serbio Laslo Djere.

Breves: Polideportivas

