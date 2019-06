Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana el Gran Premio de Austria. Televisa Dox Sport. REPASO: Durante el receso entre carrera y carrera se trabajó con un repaso general en el auto de Juan Carlos Muñoz de cara a lo que se viene en la Clase 850 vv a realizarse en el autódromo de Arrecifes. DETERMINO: Aunque pensó llegar a la próxima carrera de Alma a la Clase Tres con el Fiat Uno que atiende Novoa se determinó en orden conjunta esperar antes de hacer una prueba previa para no ir tan ctudo donde Gastón Brown el representante de Lima entendiò lo expuesto y seguirà participando. SUPERAR: La niña oriunda de Escobar està viendo la posibilidad de correr en karting este año y su padre campeòn en distintas pocasiones se muestra entusiasmado y no ve la hora que llegue ese momento que deberà superar cuando se lo tengan que contar y lo habilite para tal emprendimiento con la nena. FORMULA RENAULT 1.4: La categorìa fàbrica de talentos llega al autòdromo de Paranà en la provincia de Entre Rìos este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a travès del programa Carburando. DECLARAR: En nota televisiva el secretario de Turismo declarò en las puertas del Museo Manuel Iglesias que Campana es la cuna del primer auto argentino pero tambièn Campana es el generador de la tira de asado que naciò aquì. CONTAR: Continuando con la nota Alejandro Querejeta contò que estuvo ligado a los fierros por un paso por un taller y que cuando tenìa 18 años subiò a un auto del TC del Oeste pero su padre no lo dejò correr. Lo tenìan a Alejandrito? TC PISTA MOURAS: En el autòdromo de La Plata la categorìa desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pùblica a travès del programa ACTV Media TV. PUNTOS: La categorìa Rotax viene de correr en el kartòdromo porteño donde en la Clase Micro Max participaron los hermanos Panetta, que en la final llegaron Bautista sèptimo y Santino cuarto donde ambos sumaron puntos para el campeonato. DECIMO: El zarateño Mateo Benitez corriò tambièn en la Rotax en la Clase Juniros Max arribado en el puesto dècimo en la final con la atenciòn del karting por parte de Ruben Guerra. PRESENCIA: Silvestre Gallo tiene todo encaminado para la pròxima carrera de la Clase 850 cc que con piloto invitado se presentara en julio en el autòdromo costanero de Arrecifes confirmando su presencia con la atenciòn total del auto por parte de Diego Fangio. FRUSTRAR: La carrera se iba a dearrollar en Lezama donde el Rally Mar y Sierra iba a realizar otra fecha del calendario pero las razones climàticas frustraon toda posibilidad ante el caudal de agua que hay en los campos de la zona. GT 900: La categorìa desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con pilotos invitados en el autòdromo de Brandsen con sus dos clases. Comienzan a las 9.30 hs. ALAMBRE: Los amigos esperan que Fernando Moreno coloque el alambrado que divide con sus vecinos para darle curso a la parrilla para realizar un asado y ahora tienen miedo que dicho alambre se oxide por el tiempo que se lleva esperando. OFRECIMIENTO: Continuando con el puntero de la Clase 6 de picadas en San Nicolàs Don Fernando Moreno recibiò un ofrecimiento para sumarse a la Clase 850 cc que fiscaliza FEDENOR por parte de Silvestre Gallo y el muchacho se entusiasmò. FORMULA METROPOLITANA: La categorìa visita el autòdromo platense durante este fin de semana con dos finales con su habitual parque de màquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pùblica a travès del programa ACTC Media TV. PICADAS: Tras su alejamiento del karting y de la categorìa Alma Martìn Basilisco sigue despuntando el vicio en el mundo de las picadas donde se lo puede ver en San Pedro mostrando sus condiciones. SUPER TC 2000: La categorìa llega este fin de semana al autòdromo de Paranà para desarrollar otra carrera del presente campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a traves de su programa Carburando. ARRIBAR: En Mendoza se desarrollò otra fecha del Campeonato Argentino de Motocross donde el campanense Marcos Garrido arribò quinto en la Clase 85 cc A con la moto que atiende su padre Juan. PUESTO: Maximiliano Lacognata viene de correr en la categorìa Rotax Bs As donde en la clase Master Nacional en la final se ubicò en el puesto cuarto donde se volviò a sumar puntos para el campeonato lo que dejò al zarateño muy conforme. TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva presentaciòn de la categorìa este fin de semana al autòdromo Roberto Mouras para desarrollar otra fecha del campeonato con un parque de autos que viene creciendo carrera tras carrera. Televisa desde las 11 hs la TV Pùblica a travès del programa ACTC Media TV. TRIUNFO: Una vez màs triunfo de Matìas Milla en la CVlase DD2 de la categorìa Rotax Bs As lo que marca la punta del campeonato para el campanense que busca poder viajar al mundial de lograr el tìtulo. CALENDARIO: El presidente de la categorìa Formula Cuatro nueva generaciòn Rubèn Pèrez ya confirmò las pròximas dos carreras del calendario a desarrollarse el 21/7 en el autòdromo de La Plata y el 25/8 en el escesario de Paranà. INTERESANTE: La ùltima victoria de German Henze en la categorìa de Enduro lo pone en una situaciòn interesante dado que se metiò en la pelea del campeonato lo que motivò a todo su equipo que preside Simòn Moyano. TC MOURAS: Nueva visita de la categorìa al autòdromo platense este fin de semana por otra competencia del campeonato donde desde las 11 hs televisa a travès del programa ACTC Media TV el Canal de la TV Pùblica. PODIO: El "gringo" Daniel Del Bianco volviò a realizar otro podio en la categorìa Rotax en la Clase Mecànica Nacional con un segundo lugar en la final con su propia atenciòn en el chasis. FECHA: En el autòdromo de San Nicolàs en el dìa de hoy se realiza nuevamente otra fecha de las picadas para todas sus clases que comienza desde las 10 hs. PREPARARSE: Gonzalo Conti se prepara para al pròxima comptencia de la Clase 850 cc que se presentarà el pròximo mes en el autòdromo de Arrecifes donde se trabajò en el auto para ver lo competitivo que se requiere para estar en la alta competencia. A.S.M.: La categorìa llega al autòdromo platense este fin de semana por otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Arrancan la final a las 9 hs. FRIO: Para protegerlo de no tomar frio a Juan Carlos no lo dejan slir de su casa y su señor Luchu cuando sale lo deja encerrado para evitar que se escape. La gente es mala y comenta! TERCERO: Nueva presentaciòn de Gabriel De Lucca en la categorìa Rotax donde en la Clase Mecànica Nacional se ubicò tercero en la final con el chasis a cargo de Sergio Capecce. DESAFIO FIAT: La monomarca vuelve a la actividad este fin de semana con dos carreras en el autòdromo de Paranà donde televisa desde las 10.30 de la mañana la TV Pùblica. EVALUAR: Ahora parece que se viene evaluando en el àmbito familiar contarle a mamà que el hijo del piloto de nivel nacional tiene ganas de correr en karting y ya probò y va muy bien a la hora de correr. TRASPASAR: Ante la falta de tener el autódromo en condiciones los chasis del Regional trasparon la carrera para el próximo 7 de Julio en el mismo escenario. CONTENTO: Así se muestra Miguel Pavo con el alto rendimiento obtenido por sus baterias Campana que al igual de los vehículos de calle mantienen su performance en la Alta Competencia en las diferentes categorías funcionan muy bien. SALIDA: El presidente del Club del primer auto argentino Manuel Iglesias en reciente moto dejó entrever que para Agosto se viene una salida hasta la provincia de Entre Ríos dentro de los festejos de los primeros treinta y cinco años del club. PRÓXIMAS: El presidente del Top Race Urtubey ya confirmó las dos próximas fecha del calendario donde el 14 de Julio visitarán Salta para luego el mes de Agosto el fin de semana del 4 y 5 visitarán el autódromo de San Nicolás. TC PICK UP: Vuelven a la actividad a los campeonatos al autódromo Pablito Mouras de La Plata con su parque que sigue en pleno crecimiento este fin de semana Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a traves del programa ACTC Media TV. COMENZAR: Se viene el campeonato argentino de Karting donde están comenzando el certamen El Venidero 5,6 y 7 de Julio en el Kartódromo internacional de Zárate. ENCAMINADO: En reciente nota televisiva los hermanos Marcos y Santiago Acuña dejaron en claro que ya está todo encaminado para muy pronto empezar a correr en Karting con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. ¡Bienvenido! LIDERAR: En el equipo ya quedó confirmado que Julián Garrido estará participando en el campeonato provincial de motocross donde viene liderando el campeonato con la moto que atienden su padre Juan.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: