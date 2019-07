La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Muere camionero en la Panamericana







Fue a la altura del kilómetro 51. Horas después, vecinos de las inmediaciones robaron el cargamento volcado. Un camionero murió tras volcar con el camión en el que se desplazaba a la altura del kilómetro 51 de la autopista Panamericana. El hecho ocurrió este lunes en horas de la madrugada. No está clara la dinámica del accidente, pero se sabe que además del camión marca Volkswagen estuvo involucrado un Ford Escort. El conductor del camión habría fallecido en el acto. En un principio, la Policía no pudo constatar sus datos personales. En tanto, el conductor del Ford, que yacía un kilómetro y medio más adelante y denotaba un impacto en uno de sus laterales, fue localizado en una estación de servicio cercana. Se trata de un vecino de la ciudad de Zárate de 42 años de edad. La circulación en la zona debió ser asistida por las fuerzas de seguridad, pero no se obstruyó la cinta asfáltica. Horas más tarde del accidente y con la carga del camión todavía desparramada, vecinos de las inmediaciones se la robaron. No trascendió su la Policía o Gendarmería nacional intervinieron.





Mucha gente se acercó al lugar del accidente para llevarse mercadería





El camión volkswagen puede verse volcado y con toda su carga desparramada. Su conductor falleció en el lugar

#ComoRecibimos "Familiares de Cristian Avila solicitan encontrar su documento para poder dar sepultura. El hombre murió este fin de semana en un accidente en la Panamericana Comunicarse al Tel. 1131099449 / 1162426527" #Compartir pic.twitter.com/IWFRJoopom — Magui Felizia (@mawifelizia) 2 de julio de 2019

