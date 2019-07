La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Chocan dos Clio en Capilla del Señor y Viamonte







Fue ayer al mediodía, en las inmediaciones de la Escuela Media 2. Uno de ellos hizo medio trompo e impactó contra el cordón violentamente. No hubo que lamentar heridos. Dos Renault Clío color blanco protagonizaron un choque en la intersección de Capilla del Señor y Viamonte ayer cerca de las 13, cuando circulaban a pie numerosos estudiantes secundarios por el lugar. Al cruzar la boca calle, el vehículo que circulaba por Capilla del Señor fue impactado a la altura de su rueda trasera izquierda por lo cual pierde su línea de trayectoria, describiendo medio trompo e impactando violentamente contra el cordón de la vereda, lo que provocó que se desprendiera su capot; mientras que el otro vehículo perdió su paragolpes frontal. Luego de un intenso cruce de palabras, ambos conductores, de entre 20 y 25 años, intercambiaron documentación de las respectivas aseguradoras; al tiempo que un móvil de la Comisaría Primera colaboró en ordenar el tránsito hasta que se pudo estacionar correctamente al Clío que se llevó la peor parte del episodio. Pasadas las 15, el vehículo fue retirado por una grúa.

Luego de un intenso cruce de palabras, ambos conductores, de entre 20 y 25 años, intercambiaron documentación.





Uno de los dos Clío hizo medio trompo e impactó contra el cordón de Capilla del Señor. No hubo que lamentar heridos.

#Dato Choque de dos Renault Clio en Viamonte y Capilla del Señor. Daños materiales. No se registraron heridos. Uno de los vehículos rompió el tren delantero al chocar contra el cordón. Presente CP zona 2 para intercambio de Seguros. pic.twitter.com/GyPeTgsuc0 — Daniel Trila (@dantrila) 1 de julio de 2019

Chocan dos Clio en Capilla del Señor y Viamonte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: