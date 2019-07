La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Copa América:

Desde las 21.30, en Belo Horizonte, se jugará la primera semifinal. Scaloni no confirmó el equipo, aunque sí a Agüero, por lo que se especial que dispondría la misma formación que venció a Venezuela. Es una semifinal de Copa América y, al mismo tiempo, un clásico como ningún otro en el fútbol mundial. Sin embargo, para la Selección Argentina, el encuentro de esta noche frente a Brasil puede significar todavía mucho más. Es que en este proceso de recambio y con todas las incertidumbres que despierta el joven Lionel Scaloni como director técnico, una victoria de esta magnitud podría enderezar el rumbo de un proyecto al que aún le faltan muchas precisiones para ser. El partido se disputará esta noche, desde las 21.30 horas, en el Mineirao de Belo Horizonte, con entradas completamente agotadas y con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano (televisan la TV Pública y TyC Sports). Y con un historial que favorece a Argentina en Copa América: se enfrentaron en 32 oportunidades por esta competencia, con 15 victorias albicelestes, 9 verdeamarelhas y 8 empates. Aunque la última vez que se enfrentaron fue en la final de "Venezuela 2007", cuando Brasil se impuso por 3-0 con goles de Júlio Baptista, Roberto Ayala (en contra) y Dani Alves En cambio, el historial global cuenta con 100 partidos, en los que Brasil venció 38 veces; y Argentina, 37 (25 empates). Un dominio que el Scratch acentúa jugando como local: en tierras brasileñas, Argentina sólo ganó 8 partidos en 36 presentaciones (21 derrotas y 7 empates completan esa estadística). De hecho, el último festejo en el clásico como visitante data del 29 de abril de 1998, en el Maracaná de Río de Janeiro, con el recordado gol de Claudio "Piojo" López, en uno de los amistosos previos al Mundial de Francia. Igualmente, poco importarán esta noche todos estos antecedentes. Incluso, tampoco los resultados previos a esta instancia a la que Argentina llegó tras vencer 2-0 a Venezuela (que había igualado 0-0 con Brasil en fase de grupos). Brasil, en tanto, necesitó de los penales para eliminar a Paraguay (que había empatado 1-1 con Argentina en fase de grupos). "Vamos a enfrentar al favorito de la Copa", aseguró ayer Scaloni. "Es evidente que ellos están en un presente importante. Hace rato que vienen jugando juntos y eso les da ventaja. Creemos que podemos hacerlo bien y podemos pasar, pero ellos son un gran equipo y juegan en su casa", agregó. Durante la conferencia de prensa, el DT argentino no confirmó la alineación, pero sí que Sergio Agüero será titular. "Todo lo que hagamos será pensando en lo mejor para nuestro equipo y no tanto en el rival", señaló. Y por esa afirmación se estima que la Selección repetirá formación, algo que no sucede hace 40 partidos. De concretarse esta posibilidad, Argentina se presentará esta noche con Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi; Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Por su parte, Brasil volverá a contar con Casemiro (ausente en Cuartos de Final por suspensión) y tiene en duda a Filipe Luis por molestias físicas. Su alineación está repleta de nombres de mucho desequilibrio ofensivo, pero, aún así, el ciclo de Tite se ha caracterizado por la solidez defensiva. De hecho, en esta Copa América todavía no ha recibido goles. La probable formación para el clásico de esta noche sería: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, Everton; Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

