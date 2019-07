Desde el Partido Justicialista cuestionan el uso de fondos públicos para proselitismo.

Desde el Justicialismo criticaron duramente la campaña gráfica llevada adelante por el ejecutivo municipal. Para Oscar Trujillo, titular del PJ local y candidato a concejal por el Frente de Todos "es una campaña netamente proselitista, donde no se comunica nada, salvo un llamamiento al voto. Eso, estaría muy bien si en el pie dijera Cambiemos, pero lo firma la Municipalidad de Campana". En misma linea, Joel Vallomy Vocal del Consejo Partidario y candidato a concejal en la lista que lleva de Intendente a Rubén Romano manifestaba que "estos afiches lo paga el municipio y no publicitan ni una obra, ni recomendaciones de tránsito ni de salud, son absolutamente electora-listas. Uno entiende que un municipio debe comunicar acciones de gobierno, pero ésto es un afiche a todo color con un Intendente en actitud de candidato". Trujillo a modo de cierre expresó "el municipio no puede seguir gastando a manos llenas el dinero de los campanenses. Para el contexto nacional, provincial y municipal de endeudamiento, usar el erario publico en estas cuestiones es escandaloso. Están haciendo campaña con dinero de los vecinos".