La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Brian Enriques: "En los momentos difíciles tenemos que ayudarnos entre todos"







Así se manifestó Brian Enriques, quien junto a Karina Vera, Ariel Mosqueira y María Dalprá, el 30 de junio hicieron entrega de los alimentos no perecederos que se recolectaron en el festival de trap realizado el pasado 8 de Junio en el campito. El pasado 8 de junio, el joven militante vecinalista, Brian Enriques, fue el encargado de organizar un Festival Solidario de Trap con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos para colaborar con los comedores de la ciudad. El evento logró reunir a vecinos y jóvenes, tanto de nuestra ciudad como de zonas aledañas, para disfrutar de una tarde llena de música y solidaridad. Gracias a la conciencia de los jóvenes que participaron se lograron conseguir una gran cantidad de alimentos para la mesa de los que más necesitan. "El festival no solo fue un mimo al corazón sino que fue una verdadera alegría poder ayudar a nuestros vecinos . Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en esta locura solidaria qué sirve para ayudarnos entre todos", comentó Brian Enriques. El comedor "Sueño Cumplido" del barrio Las Praderas fue el elegido para llevar las donaciones acopiadas. El comedor cuenta con más de 45 niños que diariamente van a merendar y también recibir su viandas como ayuda a sus familias para que puedan llevar un plato de comida a sus casas. El domingo 30 de junio, Brian Enriques, Karina Vera, Ariel Mosqueira y María Dalprá, fueron los encargados de acercar las donaciones recolectadas al comedor. Al respecto, Brian Enriques, manifestó: "el nivel de pobreza que estamos pasando es cada vez más grande. Estamos pasando por momentos muy difíciles y es ahora que todos los vecinos de Campana seamos consciente que debemos ayudarnos entre todos". Para finalizar, el joven militante, agregó: "queremos agradecer a los artistas que formaron parte de todo esto: Pvre, Guerrece (Ioav / Grime / Lowcostt), DSF (Mudkhadi / Ry Cost / Regal) , Rivoy , Anexxxiety y Deals, que sin ellos este evento no podría haberse realizado ni alcanzado nuestro objetivo de ayudar".

El comedor "Sueño Cumplido" del barrio Las Praderas fue el elegido para llevar las donaciones



Brian Enriques: "En los momentos difíciles tenemos que ayudarnos entre todos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: