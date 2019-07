La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Axel Cantlon: "Pondremos un freno al Peaje"







El concejal Axel Cantlon, que competirá en las PASO del 11 de agosto como vecinalismo dentro del frente Consenso Federal se refirió a la instalación del peaje en ruta Nº 6. "Esta gestión municipal, nunca todavía dijo nada sobre el peaje que se está construyendo en la Autovía Provincial Nº 6, cuyas cabinas de pago en Campana se están construyendo a sólo 1 km de la rotonda del Barrio Las Acacias y que generará una división en el territorio municipal", resaltó Cantlon. Además expresó: "El peaje en la Autovía Provincial Nº 6 en ese lugar, parte a la ciudad en dos partes y provocará muchas dificultades y trastornos a todos los ciudadanos que viven en los barrios frentistas a la Autovia Provincial Nº 6 hasta el límite con Exaltación de la Cruz, que utilizan diariamente y hasta varias veces por día dicho trayecto hasta el casco urbano de Campana, ya sea por trabajo, por el lugar donde sus hijos van a la escuela, y por múltiples razones más". "Algunos comentarios que nos llegaron dicen que pasando la rotonda de Las Acacias se pretende realizar depósito fiscal de la Aduana donde varios camiones deberían ir hasta ese lugar a cargar y descargar; y es por eso que insisten en ubicarlo en ese lugar, pero para nosotros sería un escollo diario porque se trata de un lugar donde todos transitamos habitualmente por distintas situaciones. Lo lógico sería que el Gobierno Provincial no le permita a la concesionaria del peaje decidir libremente el lugar de ubicación para obtener mayores ganancias; y la gestión municipal debería plantarse fuertemente con el mandato de nuestra ciudad de evitar que dividan a Campana en dos partes" remarcó el concejal. Referente a como manejaría él una situación similar, dijo: "Nuestra gestión municipal no permitirá al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomar decisiones sobre nuestro territorio sin un acuerdo previo, impidiendo que el peaje sea un factor de conflicto y un estorbo para todos los ciudadanos que necesariamente tienen que utilizar esa ruta para realizar sus tareas diarias". "La construcción del peaje debe ser ubicado en el límite con la ciudad de Exaltación de la Cruz, de manera que deba ser cruzado sólo si un ciudadano sale de su territorio para viajar, porque de lo contrario, si las cabinas de peaje dividen al territorio municipal en dos, estimulará la creación de dos tipos de ciudadanos, los ciudadanos de primera que serán aquellos que no tengan que pagar peaje para ir a trabajar o realizar sus tareas diarias; o los ciudadanos de segunda que serán aquellos que deberán cruzar por una cabina de peaje cada vez que vayan y vuelvan de su trabajo o que sus familiares tengan que pagar peaje para ir a visitarlos, etc." explicó Cantlón sobre el tema. "Nosotros no negamos el peaje como herramienta para el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales, pero antes de implementarlo la ruta debe necesariamente estar reparada en su totalidad, y las cabinas de peaje deben estar ubicadas en lugares estratégicos que no generen divisiones en el territorio de una misma ciudad", concluyó.

"Nuestra gestión municipal no permitirá al gobierno de la provincia de Buenos Aires tomar decisiones sobre nuestro territorio sin acuerdo previo" expresó el candidato a intendente por Consenso Federal MULTAS DE HASTA 15 MIL PESOS Desde la concesionaria Aubasa dieron a conocer que colocarán dispositivos para constar las irregularidades de los automovilistas. Aubasa confirmó que colocarán cámaras para constatar irregularidades de los conductores en la Autopista Buenos Aires – La Plata y comenzarán a aplicar multas de hasta 15 mil pesos para quienes eviten pagar el peaje. Según estadísticas, casi 36 mil automovilistas por mes intentan evitar pagar el peaje. De esta manera, realizan maniobras para no pagar la tarifa como pegarse al auto de adelante, romper la barrera, intentar el paso por la vía automática sin contar con el dispositivo Telepase o, en el caso de las motos, pasar por el costado de la valla, entre otras. A través de un comunicado, la concesionaria indicó que "es necesario implementar nuevas medidas para erradicar las peligrosas maniobras de aquellos que evitan el pago, y que en muchos casos provocan accidentes en las vías. Hasta el momento las sanciones eran mínimas".

Axel Cantlon: "Pondremos un freno al Peaje"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: