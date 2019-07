El cuidado de la salud desde pequeños: La importancia de la vacuna BCG

Hace 97 años, el 1 de julio de 1921, los inmunólogos franceses Albert Calmette y Camille Guerin aplicaron la primera dosis de la vacuna BCG en el Hospital de la Charité de París. De esta forma, se dio un paso fundamental para combatir la tuberculosis, una enfermedad que durante siglos azotó a la humanidad y costó la vida de millones de personas. Desde vittal brindaron más detalles al cumplirse un nuevo aniversario de esta vacuna, la más utilizada en todo el mundo.

A nivel mundial, la tuberculosis es una de las diez enfermedades con los mayores índices de mortalidad en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud posicionó a esta problemática en el marco de lo que denominaron "Tuberculosis en grandes ciudades", ya que su avance el avance tiene que ver con factores como la urbanización acelerada, la gran concentración de población de escasos recursos, las barreras de acceso a los servicios de salud y la fragmentación de la atención en los mismos.

Dado a la gravedad de esta enfermedad, en la Argentina la primera medida de prevención se da a partir de la obligatoriedad de que los niños tengan la vacuna BCG.

"La vacuna BCG contiene bacilos bovinos atenuados que evitan la diseminación hematógena que se produce en la primoinfección por el bacilo de Koch (que es el bacilo de la tuberculosis), que es potencialmente mortal. Esta primoinfección puede ser asintomática, evolucionar a enfermedad pulmonar, o bien diseminarse por vía linfohemática, en cuyo caso las formas clínicas resultantes son miliar y extrapulmonar —meníngea, ósea y sepsis, lo que puede comprometer seriamente los órganos", explicó la doctora Valeria El Haj, Directora Médica de vittal.

Esta vacuna debe aplicarse en los bebés recién nacidos, antes del alta de la maternidad o durante la primera semana de vida. Por su parte, aquellos niños que no hayan sido vacunados en este período y presenten esquemas atrasados, podrán recibir una dosis hasta los 6 años, inclusive. Pero no es necesario administrar esta vacuna en chicos mayores de 6 años que no hayan sido vacunados oportunamente.

"Es una única dosis. La vía de administración es intradérmica, en la inserción inferior del músculo deltoides del brazo derecho. La reacción local, en el 95% de los pacientes, tiene una duración de entre 2 y 5 meses, con escara y cicatriz final. Y algunas complicaciones, que son menos frecuentes, pueden ser la ulceración prolongada, la formación de abscesos, adenopatías locales de gran tamaño o supuradas, con o sin fistulización. Pero se trata de reacciones leves o moderadas que se curan de manera espontánea", resaltó El Haj, especialista de vittal.

La vacuna se puede administrar de manera simultánea con cualquier otra vacuna en uso, ya sea viral o bacteriana, siempre que se aplique en otra región anatómica. Únicamente los niños con inmunodepresión primaria o secundaria, linfomas, leucemias, neoplasias generalizadas, o que viven con VIH tienen contraindicada la vacunación con BCG, ya que su condición puede ocasionar la diseminación de la vacuna.

"Ya sea esta o cualquier otra vacuna obligatoria del calendario, tiene una importancia fundamental porque es contribuir a la prevención de enfermedades que pueden ser potencialmente mortales. Es esencial que todas las personas entiendan que lo más conveniente es siempre tener el calendario completo, para evitar eventuales focos de gravedad", completó la Dra El Haj.