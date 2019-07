La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Perro 3 - Energía del Martes 02/07/2019 - Trecena de la Estrella

El Perro es la energía del corazón. Amor incondicional y lealtad. Fidelidad y saber reconocer un sentimiento verdadero de uno pasajero. Apertura y entrega. La huella que queda para siempre. Honestidad, el sentir puro y noble. Última trecena del Castillo verde central del encantar. Kin 250- Perro 3. PERRO ELÉCTRICO BLANCO guiado por el Mago El tono 3, viene a trabajar los permisos, hoy debemos aprender a decir NO, a saber poner límites. Darnos el lugar que merecemos y ocuparlo con todas las letras. Ojo hoy con los sentimientos culpógenos. Día de cambios, de charla, de intercambio social. El tono 3, nos da un día de movimiento, no podremos estar quietos, debemos fluir y no resistir a esta energía "eléctrica" para poder canalizar nuestras acciones lo mejor posible. Esta energía nos ayuda a transitar por dimensiones desconocidas. Nos va a predisponer a ayudar al prójimo, a otro, sosteniéndolo, sin querer protagonismo. Hoy vamos a respirar amor y canalizar amor hasta por los poros, amor del incondicional, ese que es TAN NECESARIO, Si estamos en eje, seremos fieles a nuestros ideales y a nuestros sentimientos, si no podemos estabilizar esta hermosa energía, estaremos cómodos, queriendo ser atendidos, invadiendo espacios, un poco negadores, y con el "yo" todo el tiempo en la boca y en primer lugar. No nos victimicemos, Amemos y entreguemos el corazón a quien quiera recibirlo. Amar es urgente en estos tiempos. Tiempo de apertura y de entrega. Ser fieles y sernos fieles sobre todas las cosas. Soltar las obsesiones, los pensamientos negativos, fluir divirtiéndonos con felicidad y alegría en este día que no nos dará tregua. Poder vehiculizar nuestras energías y nuestras acciones de la mejor manera posible sobre todo en esta trecena tan fuerte. Perro que ladra, no muerde. ¡No ladremos, amemos! ´Feliz martes para todos y que el amor sea con ustedes y con sus espíritus! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

