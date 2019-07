La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Automovilismo:

Hugo Mauro; "Siempre se está volviendo"







Con el apoyo de un grupo de amigos, el piloto retomará la alta competencia: participará de la PROCAR 1100 en Concepción del Uruguay. "Nos vamos a divertir", asegura. Como no podía ser de otra manera, Hugo Mauro espera en el Plaza Hotal, su reducto habitual para tomar ese café con su amigo Martín, quien es parte también del grupo de amigos que impulsa su vuelta a la alta competencia. Y con la tradicional camiseta del club de sus amores, Newells, "Huguito" se abre a la charla para comenzar a explicar cómo se dio esta posibilidad de volver a correr: "Esto arranca en las comidas con mis amigos, con quienes nos juntamos a cenar. Somos un grupo muy lindo, unidos y, un poco en serio y un poco en broma, creo que nos fuimos metiendo en el tema, nos fuimos entusiasmando y decidimos arrancar de nuevo. Yo pienso que siempre se está volviendo, que como siempre decís vos, la llamita encendida del piloto nunca se apaga". -Pero había que tomar la decisión. -Sí, es verdad lo que decís, pero ganas no me faltaban. Me lo propusieron y salimos al rodeo una vez más: fuimos a ver una categoría en la provincia de Entre Ríos, que corre en el autódromo de Concepción del Uruguay y nos gustó mucho, porque solo lo hacen allí. Así que tiene todas las comodidades. Son Fiat 600 y se llama PROCAR 1100. Ya decidimos ir a correr, porque nos cayó muy bien. -¿Y cómo se armó el equipo? -Decidimos alquilar un auto de la categoría a un equipo de allá con atención en pista, lo que nos saca toda la responsabilidad de tener que llevar el auto los fines de semana. -O sea: llevás el buzo y el casco bajo el brazo y corrés. -Digamos que algo así. Igual, esta primera incursión nos servirá para pensar en un futuro, si es que lo habrá. Nada está cerrado, pero no me voy a ilusionar sin saber cómo estamos para esta vuelta, donde daremos algunas ventajas. No conozco la categoría desde adentro, no tengo referencias y vamos sin poder probar, solo el sábado de carrera, donde temprano daremos algunas vueltas y no mucho más. Igual me llevo un carburador que me presta mi amigo Rubén Alfonso y también un escape que me facilita el "Foquita" Domínguez, dado que deseo utilizarlo ese fin de semana -¿Pero leíste el reglamento? -Creo que no vamos a tener problemas. Tampoco vamos a ganar: a esta edad uno sabe que no es fácil. Claro que uno desea correr para ser primero, pero debo tener los pies sobre la tierra. Sería muy tonto pensar que vamos y ganamos -Ahora, este grupo inversor que te apoya, ¿qué pretende? -Vamos a aclarar no es un grupo inversor, es un grupo de amigos dispuestos a vivir esta aventura y ellos solo pretenden pasar un fin de semana distinto para relajarse, cambiar de aire y disfrutar del folclore que te da el automovilismo. -¿Y cuándo estás arrancando? -Ya tenemos fecha: iremos el 20 de julio a la primera y después habrá una segunda para evaluar y vemos hasta donde les gusto a todos y partiendo desde ahí vemos si seguimos -Más allá de las ganas, ¿cómo te ves arriba del auto? -Y es un tema que aún tengo que lidiar con el físico. Acá no te alcanza la experiencia, ya juegan otros factores, pero te repito: nos vamos a divertir. -¿A quién se agradece por esta vuelta? -A mis amigos, ellos son los responsables principales de esta aventura. Recién pensaba si tengo que poner en el auto todas las publicidades de ellos debo correr con un Farlaine, porque el Fitito no me alcanza. Van llegando sus amigos y llega así el tiempo para Hugo del habitual café de la tarde y de ponerle punto final a la nota. Y ahí se queda, motivado y entusiasmado, con ganas de volver a un viejo amor. Ese que alguna vez le dio un campeonato.

HUGO Y UNA SELFIE CON EL GRUPO DE AMIGOS QUE IMPULSÓ ESTE REGRESO.



