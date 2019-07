La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Breves: Polideportivas







2x1 EN WIMBLEDON En la primera jornada de Wimbledon, los tenistas argentinos terminaron con balance positivo en tres presentaciones. El correntino Leonardo Mayer venció 6-1, 7-6 y 6-2 al letón Ernests Gulbis y en la próxima ronda jugará con el polaco Hubert Hurkacz, que superó en cuatro sets al serbio Dusan Lajovic. Por su parte, el bahiense Guido Pella derrotó 7-6, 5-7, 6-3 y 6-4 al rumano Marius Copil y en segunda vuelta enfrentará al italiano Andreas Seppi, que ayer eliminó al chileno Nicolás Jarry. En cambio, el cordobés Juan Ignacio Londero cayó 4-6, 6-4, 6-4 y 7-6 con el francés Benoit Paire y se despidió en el debut en su primera experiencia en este Grand Slam que se disputa sobre césped. La actividad de los argentinos continuará hoy, con la segunda parte de la primera ronda: Federico Delbonis debutará frente al británico Daniel Evans; Diego Schwartzman lo hará ante el australiano Matthew Ebden; y Guido Andreozzi frente al serbio Laslo Djere. En la jornada de ayer, el Nº 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, se presentó con una victoria en sets corridos sobre el alemán Philipp Kohlschreiber. En tanto, hoy harán su debut el español Rafael Nadal (vs el japonés Yuichi Sugita) y el suizo Roger Federer (vs el sudafricano Lloyd Harris). CIERRE POSITIVO El Seleccionado Argentino masculino de Vóley concluyó su participación en la Liga de las Naciones con una victoria 3-0 contra Australia, en Brisbane. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron con balance positivo: 8 victorias y 7 derrotas. Así culminaron en el 7º puesto, apenas por detrás de los seis equipos que clasificaron al Final Six que se disputará a partir del 10 de julio en Chicago. Allí, el título se definirá entre Brasil, Irán, Rusia, Francia, Polonia y el local, Estados Unidos. Mientras tanto, el Seleccionado Argentino descansará para comenzar a enfocarse en el gran objetivo del año: el Preolímpico que se desarrollará del 9 al 11 de agosto en China, donde enfrentará a Canadá (9º en la Liga de las Naciones), China (16º) y Finalndia (no participó). PANTERAS TERCERAS La Selección Femenina de Vóley terminó en la tercera posición de la Copa Challenge que se disputó en Lima: después de caer en semifinales con República Checa, las Panteras vencieron 3-0 (25-19, 25-18 y 25-14) a Croacia en el partido por el tercer puesto. Igualmente, el triunfo no alcanzó para el ascenso a la Nations League. DOS DE DOS La Selección Argentina Sub 19 de Básquet consiguió su segundo triunfo en el Mundial que se disputa en Grecia. Luego de haber superado 86-84 a Rusia en el debut, el domingo venció 77-72 a Fillipinas por la segunda fecha del Grupo C que cerrará hoy enfrentando al local, Grecia, desde las 14.30. F1: VERSTAPPEN En una carrera que tuvo de todo, Max Verstappen se impuso el domingo en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. De esta manera, el piloto de Red Bull llegó a los 126 puntos y quedó en el tercer puesto del campeonato de pilotos que sigue dominando el británico Lewis Hamilton (Mercedes) con 197. El podio de la prueba lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercdes), que está segundo en el certamen con 166. La próxima el 14 de julio en Gran Bretaña. MOTO GP: VIÑALES El español Maverick Viñales (Yamaha) ganó el Gran Premio de Holanda, octava fecha de la temporada del Moto GP. En segundo lugar llegó otro español, el pentacampeón Marc Márquez (Honda), que ya ganó cuatro pruebas este año y lidera el certamen con 160 puntos. Tercero fue el francés Fabio Quartararo (Yamaha). La próxima fecha será este domingo 7 en Alemania.

