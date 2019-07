La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Liga Campanense:

Superó 4-1 a El Junior e igualó a Villa Dálmine en la cima de las posiciones. También ganó San Felipe, que se instaló en el tercer puesto. Después que el sábado se suspendieran por lluvias los dos encuentros programados, la octava fecha del Grupo A del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol sí tuvo acción el domingo. Y Mega Juniors no lo desaprovechó: venció 4-1 a El Junior y así llegó a los 18 puntos, alcanzando en lo más alto de la tabla de Villa Dálmine, que el sábado no había podido jugar. Con un triplete de Facundo Atencio y un tanto de Marcelo Martínez, "el Mega" continuó con su andar ganador: logró seis victorias en siete presentaciones y sólo cayó frente al Violeta en la segunda fecha. Otro que también festejó el domingo fue Deportivo San Felipe, que con goles de Nicolás Oroná y Gustavo Rivero venció 2-0 a Lechuga FC. De esta manera, el "Sanfe" suma ahora 14 puntos y se instaló en la tercera posición, aunque con dos partidos más que Defensores de La Esperanza y Deportivo San Cayetano, dado que es el único equipo que disputó partidos en las ocho fechas. Por su parte, Malvinas también cosechó tres puntos en esta jornada, porque debía enfrentar a Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. Pendientes quedaron: Villa Dálmine vs Juventud Unida y Defensores de La Esperanza vs Desamparados. En la próxima fecha, el Violeta quedará libre, por lo que Mega Juniors podría tomar la punta en soledad en caso de sumar puntos frente a Defensores de La Esperanza. Además, Deportivo San Cayetano buscará la recuperación frente a El Junior, mientras que Deportivo San Felipe chocará con Juventud Unida. Además, Lechuga enfrentará a Malvinas. Por su parte, Desamparados sumará de a tres porque debería jugar ante Río Luján.

DEPORTIVO SAN FELIPE VENCIÓ 2-0 A EL JUNIOR Y SIGUE PRENDIDO. RESULTADOS Y GOLEADORES -Mega Juniors 4 – El Junior 1. Goles: Facundo Atencio -3- y Marcelo Martínez (MJ); -Deportivo San Felipe 2 – Lechuga FC 0. Goles: Nicolás Oroná y Gustavo Rivero (DSF). -Malvinas PG – Deportivo Río Luján PP. -Villa Dálmine vs Juventud Unida: postergado -Defensores de La Esperanza vs Desamparados: postergado Libre: Deportivo San Cayetano. #LigaCampanense Grupo A - Fecha 8: Mega Jrs le ganó 4-1 a El Junior e igualó en la cima a Villa Dálmine con 18 pts. Además, San Felipe venció 2-0 a Lechuga; y Malvinas ganó los puntos ante Río Luján. Quedan pendientes: Villa Dálmine vs Juv. Unida y La Esperanza vs Desamparados. pic.twitter.com/TPlPwgnYCg — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de julio de 2019

