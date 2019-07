La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jul/2019 Liga Campanense:

Goleó a Las Palmas y aprovechó el empate de La Josefa ante Barrio Lubo. También ganó Otamendi. En el Grupo B, esta octava fecha también dejó novedades en lo más alto de la tabla de posiciones: Atlético Las Campanas goleó 5-0 a Las Palmas y aprovechó el empate 1-1 de La Josefa frente a Barrio Lubo para quedar como único líder. El último campeón, que tiene un partido más disputado, se impuso con goles de Antoni Rodríguez (2), Franco Otta, Diego Gómez y Nicolás Giménez y llegó a los 17 puntos. Por su parte, La Josefa mantuvo su invicto, pero cosechó su tercer empate consecutivo (antes había igualado con Las Campanas y Albizola). Por ello, no sólo perdió el liderazgo, sino que también se le acercó Otamendi, que le ganó 2-1 a Albizola con un doblete de Matías Mercado y quedó con 13 puntos en apenas seis partidos disputados (tiene dos menos que Las Campanas y uno menos que La Josefa). Más atrás se ubican Villanueva (que tuvo fecha libre), Real San Jacinto y Atlético Las Praderas, que debían enfrentarse el sábado, en un compromiso que fue suspendido por las lluvias. En tanto, Leones Azules sumó de a tres por primera vez en el certamen, dada la baja de Puerto Nuevo. En la próxima fecha, por este Grupo B se medirán: Las Campanas vs Leones Azules, La Josefa vs Real San Jacinto, Otamendi vs Barrio Lubo, Atlético Las Praderas vs Villanueva y Las Palmas vs Albizola.

LAS CAMPANAS SE IMPUSO A LAS PALMAS Y SE CORTÓ EN LA CIMA. RESULTADOS Y GOLEADORES -Atlético Las Campanas 5 – Las Palmas 0. Goles: Antoni Rodríguez -2-, Franco Otta, Diego Gómez y Nicolás Giménez (ALC). -La Josefa 1 – Barrio Lubo 1. Goles: Nicolás González (LJ); Lucas Berra (BL). -Otamendi 2 – Albizola 1. Goles: Matías Mercado -2- (OTA); Santiago Aguilar (ALB). -Leones Azules PG – Puerto Nuevo PP. -Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto: postergado. Libre: Villanueva. #LigaCampanense Grupo B - Fecha 8: Las Campanas goleó 5-0 a Las Palmas y quedó como único líder con 17 pts, dado que La Josefa (15) igualó 1-1 con Barrio Lubo. Además: Otamendi 2-1 Albizola y Leones Azules PG–PP Puerto Nuevo. Quedó pendiente: Atl Las Praderas vs Real San Jacinto. pic.twitter.com/D6Qr5bHgti — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de julio de 2019

