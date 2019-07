El Jardín de la Escuela Normal cumplió 85 años

El grupo de madres de la institución y las seños organizaron un día especial que contó con pizza y una torta. Los niños fueron disfrazados. "Muchas familias del jardín comparten una trayectoria educativa con nosotros", enfatizó Valentina Keller, directora.

Este lunes 1º de julio el Jardín de Infantes Nº919 Profesor Emilio Cassutti celebró sus 85 años de vida. "Nuestro jardín pertenece a la unidad académica formada por la Escuela Normal en todos sus niveles, primario, secundario y en este caso jardín de infantes. Es una alegría inmensa poder ser parte de esta celebración", comentó Valentina Keller, directora hace casi diez años del establecimiento.

En estos años de trabajo destaca "es hermoso para la institución ver cómo crece la matrícula y el día a día en que los papás nos buscan y eligen".

El jardín cuenta con tres salitas de 3, 4, 5 a la mañana y por la tarde otras tres salitas respectivamente. Hoy asisten cerca de 160/170 niños.

Este lunes, para celebrar su cumpleaños, los más chicos fueron disfrazados y por su parte las seños y un grupo de madres cocinaron de almuerzo pizza y una gran torta.

"Fue un día que se viene proyectando hace tiempo, se invitó a las familias y la comunidad a celebrar", cuenta la directora.

Presente también en esta jornada y en representación de las otras señoritas estaba Adriana Rondan quien hace quince años trabaja en la institución. "Estoy muy contenta de estar frente a las aulas, como maestra de sala estuve 11 años en salita de 5 y este año en sala de 4. He trabajado en otros jardines de la ciudad como el 902, 912,917 pero hace varios años estoy acá y seguramente me jubile". Destaca la trayectoria que tiene el jardín y hace alusión al nombre "se debe al Profesor Emilio Cassutti, ex docente de Práctica de la Enseñanza y de Pedagogía y Didáctica del establecimiento, surgiendo el mismo durante un acto realizado el 14 de septiembre del año 1956, con motivo de la celebración del trigésimo noveno aniversario, de la creación de la escuela, moción presentada por ex alumnos y colegas que contó con la aprobación y autorización de la superioridad académica de dicho momento".

Con mucha emoción y alegría y tras soplar las velas Keller sintetiza "fue un día de recreación. Son 85 años, es una historia y muchas familias del jardín comparten una trayectoria educativa con nosotros".

HISTORIA

La Escuela Normal "Dr. Eduardo Costa" se creó en 1917 estando en un principio dedicada a la escuela primaria y al magisterio. En el año 1934, el Ministerio de Educación de la Nación autorizó a la Cooperadora de dicho establecimiento a la creación de un jardín de infantes que funcionó en el antiguo edificio de la misma donde hoy se encuentra el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº15 "Profesora Berta Luisa Marquehosse".

En 1967 comenzó la construcción de un edificio propio para este nivel que se inauguró formalmente en el año 1969 (ubicado en el predio actual donde en 1953 se había inaugurado "la nueva" Escuela Normal Dr. Eduardo Costa).