Fue ayer en el barrio Otamendi. Tiene 14 años y le aplicaron el desfibrilador camino al Hospital. Los integrantes del SAME Campana lograron ayer salvarle la vida a un menor de 14 años quien fue encontrado por sus familiares colgado con una soga al cuello. Todo sucedió alrededor de las 18, y el primero en llegar al hogar del barrio Otamendi fue un móvil del Comando Patrulla Campana que se encontraba en la cuadrícula; y minutos después la ambulancia 2 del SAME a cargo del Dr. Bobadilla. Según el testimonio recogido por uno de nuestros cronistas en el Hospital San José, al ser subido a la ambulancia, el menor no presentaba signos vitales, por lo cual se le realizaron maniobras de reanimación en el trayecto, incluyendo la aplicación de choques eléctricos con un desfribilador, mientras el móvil del Comando Patrulla a cargo del Mayor González iba abriendo el camino. Felizmente, el menor respondió a las maniobras de emergencia realizadas en tránsito, y llegó con vida al Hospital San José donde fue internado en el pabellón de cuidados intensivos.

Momento en que el menor ingresa al Hospital San José, luego de haber recibido maniobras de reanimación durante el traslado.





El equipamiento y personal de las ambulancias del SAME fue clave para salvar la vida del menor

#Dato [hilo] el Menor de 14 años que intentó quitarse la vida en barrio Otamendi llegó con vida al hospital San José, le realizaron RCP y electroshock, trasladaron en SAME 2 a cargo del Dr Bobadilla, apoyó SAME 3. Las tres ambulancias cuentan con equipos de última generación pic.twitter.com/tmHy5vn3s1 — Daniel Trila (@dantrila) 3 de julio de 2019

Reaniman a menor que intentó quitarse la vida

