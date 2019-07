La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Suspenden la clases en la Escuela Técnica Luciano Reyes por falta de calefacción







Desde Consejo Escolar explicaron que el establecimiento educativo técnico finalizó la instalación de la red de gas natural, pero todavía no cuenta con la aprobación de Naturgy para funcionar. El gremio Suteba y el concejal Marco Colella formularon críticas. Las clases en la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes" se han suspendido por el resto de la semana debido a la ausencia de calefacción en las aulas y espacios comunes, lo que motivó la protesta de padres y alumnos. El establecimiento se encuentra en el tramo final de una gran obra destinada a reemplazar el uso de garrafas por la instalación de gas natural: de hecho, lo único que falta para habilitar el sistema es la autorización de Naturgy. Pero esa aprobación estaría tardando más de la cuenta. "Lo tiene que hacer la empresa (prestadora del servicio de gas). No depende de nosotros", manifestó este martes el presidente del Consejo Escolar de Campana, Martín Aquino, ante la consulta de La Auténtica Defensa. El consejero escolar explicó que la obra a habilitar en la Luciano Reyes fue encarada de manera conjunta por su entidad y el Municipio, y destacó que el establecimiento contará ahora con gas natural, "algo que nunca tuvo". Aseguró asimismo que los papeles reglamentarios fueron presentados hace semanas ante Naturgy y que "cuánto antes" la compañía debería corroborar la viabilidad de la nueva instalación. Ayer por la mañana, un grupo de padres y docentes de la Luciano Reyes se presentaron en el Consejo Escolar para reclamar por la situación, que afecta a cientos de chicos y se agravó con la ola polar que azota a la ciudad. Desde el órgano colegiado recibieron las quejas y se comprometieron a brindar una solución en pocos días. Sin embargo, los cuestionamientos continúan. Lía Fernández, secretaría general de Suteba Campana, aseveró que la obra está terminada por lo menos desde abril y que las autoridades del Consejo Escolar "se quedaron esperando" a que Naturgy diera su aprobación, sin mediar gestiones para acelerarla. "Es algo incomprensible: si ya tenés las estufas colocadas, apurá la gestión", manifestó Fernández, cuyo gremio ayer participó de la reunión en el Consejo Escolar. La sindicalista indicó además que desde Suteba habían hecho un "relevamiento integral" de los establecimientos educativos locales y trasladado varias falencias edilicias, entre ellas la falta de calefacción en la Luciano Reyes. También el concejal Marco Colella estuvo este martes en el Consejo Escolar. "Nos quedamos con la sensación de que los consejeros escolares que atendieron a los padres no están en conocimiento de la realidad de la escuela", expresó el edil, y sostuvo que "las autoridades educativas en conjunto con el Municipio, teniendo en cuenta que son del mismo color político, deberían gestionar alguna medida provisoria de calefacción alternativa para que no se vean interrumpidas las clases en la escuela". Este martes, la comunidad educativa de la institución técnica se había organizado para llevar pavas eléctricas y darles infusiones calientes a los chicos. Según trascendió, hubo estudiantes que se llevaron hasta frazadas para poder cursar manteniendo el calor corporal. Finalmente, y según confirmó Suteba, las clases fueron canceladas hasta el viernes inclusive, por lo que el establecimiento técnico volverá recién a tener actividad el miércoles, una vez cumplido el doble feriado por el 9 de julio.

Padres, docentes, gremialistas, consejeros escolares y ediles formaron parte de la reunión de ayer.





El concejal Marco Colella exigió que el Municipio intervenga para asegurar una fuente de calefacción alternativa en el establecimiento.



