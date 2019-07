La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Copa América:

Argentina no aprovechó sus chances y sucumbió ante la jerarquía de Brasil







La Selección tuvo un rendimiento interesante y contó con situaciones de gol, pero el local fue contundente en las dos oportunidades que tuvo a su favor y ganó 2-0. Su rival en la final se conocerá hoy en el duelo Chile vs Perú. El camino de esta Selección Argentina en la Copa América 2019 fue de menor a mayor. Y el partido de anoche frente a Brasil en semifinales ratificó ese crecimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni. Sin embargo, el anfitrión supo golpear en cada oportunidad en la que pisó el área de Franco Armani y se quedó con la victoria por 2-0 para avanzar a la final. Por primera vez en 40 encuentros, Argentina repitió formación titular. Y confiando en esos once nombres que encontró con el correr del campeonato, con Messi jugando por detrás de Agüero y Martínez, el combinado nacional se plantó en el Mineirao. Y un partido parejo, pagó caro no poder resolver las situaciones que tuvo a su favor, mientras Gabriel Jesus y Roberto Firmino, uno en cada tiempo, definieron con el arco vacío las únicas dos veces que Brasil logró profundizar sus avances. Ahora, la Selección jugará por el tercer puesto el sábado desde las 16 en el Arena Corinthians de San Pablo ante el perdedor del cruce entre Chile y Perú, semifinal que se disputará esta noche desde las 21.30 horas. En un trámite parejo, en el que los dos equipos se replegaban cuando el rival tenía la pelota, la primera situación de riesgo llegó a los 11 minutos, con un largo remate de Paredes que se fue muy cerca del ángulo derecho de Allison. Pero a los 18, en una acción en la que Dani Alves rompió el bloque defensivo argentino (Paredes pasó de largo), Firmino envió un centro bajo que Gabriel Jesús definió sin oposición para el 1-0. Argentina no perdió la compostura y aprovechó que Brasil se retrasó para asumir el control del juego. Y a los 29, un tiro libre pinchado que Messi envió al corazón del área encontró un cabezazo de Agüero que superó la estirada de Allison, pero chocó contra el travesaño. También llegó con peligro después de una apilada de Messi que derivó en asistencia para Agüero, cuyo remate fue tapado por la defensa brasileña. En el inicio de la segunda mitad, la Selección siguió asumiendo las responsabilidades de atacar y en los primeros seis minutos generó dos buenos remates al arco. Martínez no le entró de lleno a una volea tras pase de Agüero, mientras que De Paul le cargó demasiada potencia a un disparo pisando el área tras buena combinación colectiva (se la sirvió Messi). Y a los 11 llegó la mejor oportunidad de Argentina: Messi definió con poco margen y el balón pegó en el palo derecho de Allison. Y el rebote, "la Pulga" cruzó un centro bajo al área chica que Agüero no alcanzó a puntear al gol. Parecía que la Selección podía llegar al empate por decantación y Scaloni buscó más aire en ofensiva con los ingresos de Di María y Lo Celso. Sin embargo, después de una acción en la que se reclamó penal a Agüero, nació una contra que Gabriel Jesús lideró y tras dejar atrás a Pezzella, Otamendi y Foyth, le sirvió el gol a Firmino para liquidar la historia a los 26 minutos del complemento. Fue el golpe de nocaut para Argentina, que siguió buscando el empate, pero que de allí en adelante chocó con su impotencia y la falta de creatividad en los metros finales. Un cierre que no se ajustó al trámite del encuentro y que volvió a llenar de frustración los rostros de los jugadores argentinos. El final de una ilusión que superaba ampliamente "el proyecto" que le tocó encabezar a Scaloni. Ya sin esa ilusión, ahora llegará el tiempo de analizar si ese "proyecto" es tal o si será el momento de encontrar un nombre que aglutine todo lo que sea necesario para crear un proceso que logre convencer a propios y extraños. SÍNTESIS DEL PARTIDO BRASIL (2): Alisson; Dani Alves, Marquinhos (ST 18m Miranda), Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, Everton (ST William); Gabriel Jesús (ST 34m Allan) y Roberto Firmino. DT: Tite. ARGENTINA (0): Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (ST 39m Paulo Dybala); Rodrigo De Paul (ST 21m Giovani Lo Celso), Leandro Paredes, Marcos Acuña (ST 13m Ángel Di María); Lionel Messi; Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. GOLES: PT 19m Gabriel Jesus (B). ST 26m Roberto Firmino (B). ESTADIO: Mineirao de Belo Horizonte. ARBITRO: Roddy Zambrano (Ecuador).

MESSI SUFRIÓ VARIAS FALTAS DE CASEMIRO. LA PULGA ESTRELLÓ UN REMATE EN EL PALO Y TAMBIÉN TUVO OPORTUNIDADES DE TIRO LIBRE.



