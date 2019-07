La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Este jueves se realiza una Jornada sobre Acompañamiento Terapéutico







Será a las 17 horas en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº15. Hay una inscripción online. Como invitado visitará nuestra ciudad el psicólogo Gustavo Rossi, Fundador y Coordinador de la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañamiento Terapéutico. Este jueves 4 de Julio, a partir de las 17 horas, se realizará en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº15 una Jornada sobre Acompaña-miento Terapéutico de alcance zonal. Se tiene como ejes de trabajo "Qué implica supervisar y para qué" y la "Eficacia del trabajo en equipo". Participará como invitado el Licenciado en Psicología, Gustavo Rossi, principal referente del Acompañamiento Terapéutico en Argentina. El Instituto 15, como se sabe, ha sido pionero en la zona en implementar la Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico (A.T.), apostando a la profesionalización de esta actividad que durante tantos años se venía desarrollando en nuestra ciudad, así como en Zárate, a partir de diferentes Cursos. "Durante este año se cumple el primer tercer año de la formación y por lo tanto suponemos terminarán los primeros egresados", expresó María Isabel Fernández, directora del establecimiento. Desde esa carrera se articula con distintos centros de la comunidad, públicos y privados, donde los alumnos realizan sus prácticas profesionalizantes; así como permanentemente participan de actividades de capacitación (Jornadas, Congresos, Cursos, etc.) tanto en nuestra zona como fuera de ella. "Se genera un feedback interesante entre las propias organizaciones y nosotros, estamos muy contentos. Es una acción que iniciamos este año con un fuerte compromiso de poder generar redes entre los institutos que tienen la formación en la provincia de Buenos Aires y también una asociación o forma de organización de los acompañantes terapéuticos en la ciudad", para así poder generar "espacios de supervisiones, de capacitación y actualizaciones pero también el espacio de lucha por un rol que debe tener una carga horaria determinada, derecho laboral sobre todo y la posibilidad de reconocimiento en las obras sociales para su desempeño", sintetizó Fernández. El único requisito para estudiar esta carrera es tener un título secundario. Hay un primer título a partir del primer año que es una Certificación como Acompañante Terapéutico, "ya le permite trabajar con obras sociales". Luego en tercer año el título de Técnico Superior enAcompañante Terapéutico. A esta jornada ya se han inscripto vecinos de Zárate, Escobar, Capilla del Señor, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro y hasta de nuestra ciudad. La convocatoria aún está abierta, hay que enviar un email a: at.isfdyt15@gmail.com GUSTAVO ROSSI Es el principal referente para todos los Acompañantes Terapéuticos, estudiantes de Argentina y de América. Es Licenciado en Psicología, Profesor a cargo de la Materia Práctica Profesional "Fundamentos Clínicos del A.T." de la Facultad de Psicología de la UBA. Docente de Posgrado en la misma Facultad. Docente en Cursos y Conferencias en Argentina e Iberoamérica. Acompañante Terapéutico, Supervisor de A.T. del Hospital de Día Vespertino del Hospital Álvarez (GCABA). Fundador y Coordinador de la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañamiento Terapéutico.





