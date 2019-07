La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Karina Gelvez y Andrea Longobardi representaron a Argentina en el Wedding Business Congress 2019











Es un evento anual y en esta oportunidad se realizó en Asunción, Paraguay. Se premia a los mejores exponentes de Latinoamérica en los distintos rubros tales como: mejor Wedding-planner, mejor decoración de eventos, mejores ramos, etc. "Por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos", dice una frase y claramente dos vecinas campanenses dan prueba de ello. Se trata de Karina Gelvez y Andrea Longobardi quienes representaron a Argentina en el Wedding Business Congress 2019. Dicho evento se realizó este año en Asunción, Paraguay y convocó a más de 350 profesionales de todo el mundo. Gelvez es wedding-planner International y maestra en ceremonial y protocolo. Resultó ganadora del premio a la Responsabilidad Social Empresaria. A pesar de llevar más de 10 años en la profesión, nunca olvido sus orígenes. Tuvo una infancia humilde, que la llevo a pedir en las calles, hasta llegar a ser la profesional que es hoy. "Es un trabajo muy sacrificado y de mucho esfuerzo" pero agrega "cuando ves el resultado te das cuenta que todo valió la pena, cuando vez a un cliente llorar de emoción, se te pone la piel de gallina y eso es lo que te da más fuerza para seguir trabajando. Si no hay pasión los resultados son otros, con pasión se marca la diferencia". Gelvez se capacita constantemente Organiza un evento anual para que los niños de nuestra ciudad tengan un juguete el día del niño y el año pasado logró que 400 niños pudieran tenerlo. Organiza la campaña para el Garraham, y le dio un plato caliente a la gente de San Cayetano en la última gran inundación. Por todas estas tareas realizadas como RSE recibió el reconocimiento este año en WBC Paraguay 2019. Considera que este congreso "fue un gran salto a mi carrera profesional y una satisfacción personal muy grande, me posicionó a nivel internacional y me abrió puertas importantes a nivel nacional". Por otra parte, Longobardi es decoradora de interiores y profesional en la decoración de eventos y escenografía obtuvo el puesto número 15 entre las más de 140 participantes del rubro Decoración de Eventos. Hace más de 24 años que ejerce y justo en Junio celebró su decoración de la fiesta de 15 años número 100. En el congreso participó con los mejores profesionales de Latinoamérica como el ganador Cayetano y Mónica de Ecuador, Dario Tamanini de Gloriosa de Argentina, Daniel Cruz de Brasil, Alex Guardiano de Panamá, entre otros. "Lo más importante para mí es ver las caras, lágrimas de felicidad y sorpresa al ver una decoración que cumple o supera sus expectativas. Trato de realizar sus sueños y esto es un reconocimiento que llena el alma, un mimo a tantos años de mucho trabajo", expresó a LAD. Sin lugar a dudas grandes talentos en nuestra ciudad.

Con Cayetano y Monica los ganadores al mejor decorador de eventos.



