ACUERDO MERCOSUR El presidente Mauricio Macri defendió ayer el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y ratificó la importancia de "luchar contra los comportamientos mafiosos" en el transporte, para aprovechar las oportunidades que brindará ese "convenio histórico". El mandatario aseguró que su reclamo es para que "cada provincia pueda salir con la producción al mundo", y no se vea complicada por gremios identificados con la oposición. Macri sostuvo que eso "no es sanata" sino "hechos reales", reforzados con el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. El jefe de Estado se expresó de este modo al visitar junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el avance de las obras de la autopista sobre la Ruta Nacional 3 que une los partidos bonaerenses de San Miguel del Monte y Las Flores. LAGARDE DEJA EL FMI La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunció ayer que se apartará del cargo durante un tiempo tras ser nominada para conducir el Banco Central Europeo (BCE). "Estoy honrada por haber sido nominada a la presidencia del @ECB," dijo en Twitter. "A la luz de eso y en consulta con el Comité de Etica de la Junta Directiva del FMI, he decidido apartarme temporalmente de mis responsabilidades como Directora Gerente del FMI durante el período de nominación", añadió. La postulación de Lagarde llegó de la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien intentó romper el estancamiento sobre el nombramiento de los puestos clave de la Unión Europea. CASO D´ALESSIO El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió ayer el procesamiento con prisión preventiva y por presunto lavado de dinero al operador judicial Marcelo D´Alessio, detenido por supuesto espionaje y extorsión. Además, el magistrado también procesó por el mismo cargo y con prisión preventiva al empresario Pablo Bloise, y al ex comisario Oscar Bogoliuk, este último ya venía detenido por presunta asociación ilícita al igual que D ´Alessio. La decisión del juez se debe a que en el teléfono de D ´Alessio se encontraron conversaciones sobre transferencias bancarias por más de 100 millones de euros a bancos en Europa y África. La sospecha del Juzgado es que son fondos de procedencia ilegal, ya que el operador judicial está acusado de haber hecho varias operaciones de inteligencia ilegal y extorsión a empresarios. CANASTA BÁSICA Los precios de la canasta básica de alimentos en supermercados y comercios minoristas de esta capital registró en junio un alza de 3,08%, y acumuló en el primer semestre del año un incremento de casi el 26%, de acuerdo con un relevamiento de Consumidores Libres. Esa canasta está compuesta por 38 artículos de "primera necesidad" y el relevamiento efectuado por la entidad se llevó a cabo en los barrios porteños de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. El resultado fue que durante el mes pasado, esos productos acumularon una suba promedio del 3,08%, y entre enero y junio, subieron 25,85%. Consumidores Libres recordó que en junio de 2018, el aumento de esta canasta básica de alimentos había sido del 3,22 % y el acumulado del primer semestre, 13,69 %. En consecuencia, en junio 2019 hubo una disminución del 0,14 % con relación al mismo mes del año anterior, pero un aumento del 12,16 % en el acumulado del primer semestre.

