La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 La recaudación creció el 52,1% en junio







Con más de 450 mil millones de pesos estuvo apuntalada por el impuesto a las ganancias, los derechos de importación y de exportación La recaudación tributaria alcanzó el mes pasado los $ 454.442,1 millones, con un aumento interanual del 52,1 por ciento. El cambio en la metodología de la distribución de los planes de facilidades de pago redujo los resultados del IVA, Ganancias, Seguridad Social y Bienes Personales de este año, dado que, en estos impuestos, en junio del 2018 se contabilizaron los ingresos de dos cuotas juntas de estos planes, mientras que el mes pasado se computó una cuota solamente. En el IVA, el incremento fue del 38,3%; si no se considerara la distribución adicional de facilidades de pago en 2018, las compensaciones netas realizadas, ni los dos días hábiles menos de recaudación, la variación interanual habría sido de 46,4%. En particular, el IVA Impositivo creció 43,4%, en tanto que el IVA Aduanero aumentó 31,1%. En el Impuesto a las Ganancias, el alza fue del 51,5%; cabe recordar que el mes pasado operó el vencimiento del pago del saldo de declaración jurada de las personas humanas, del impuesto a la renta financiera y de la venta de inmuebles por el período fiscal 2018, junto con el primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre por el período fiscal 2019. Cabe recordar que, por la reforma tributaria del 2017, la tasa del impuesto para las sociedades bajó del 35% al 30% este año, lo que se tradujo en una reducción de los ingresos por anticipos en unos $ 4.500 millones. En el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, la suba fue del 35,5%, atenuada por un día hábil menos de recaudación respecto del mismo mes del año anterior y por compensaciones realizadas en 2018, principalmente de Ganancias. Sin estos factores, el aumento habría sido del 47%. En la Seguridad Social la recaudación aumentó 32%; en particular, la suba de los Aportes fue del 32,9% y la de las Contribuciones del 32,3%; cabe recordar que por la reforma tributaria este mes dejaron de ingresar unos $ 3000 millones este mes en este rubro. En el comercio exterior, los Derechos de Exportación crecieron el 163,1%, mientras que los Derechos de Importación aumentaron el 55,5%. En Bienes Personales, los ingresos crecieron el 78,6%, con el vencimiento para el pago de la declaración jurada de personas humanas y por acciones y participaciones societarias del período fiscal 2018.



La recaudación creció el 52,1% en junio

