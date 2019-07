Cristiano Ratazzi: "Es mejor importar vehículos europeos que brasileños"

El presidente de Fiat Argentina y vicepresidente de la UIA, Cristiano Ratazzi, celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Cristiano Ratazzi celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y consideró que es "mejor" importar vehículos europeos que brasileños.

"Tenemos una invasión de vehículos brasileños, por lo tanto es mejor tener europeos, que probablemente son de mejor calidad y hasta más baratos", sostuvo el presidente de Fiat Argentina. Además, el empresario resaltó que el acuerdo "es muy saludable para la Argentina, que necesita que se abra un poco más".

A su criterio, el país necesita "crear competitividad para la cadena de producción". "Si queremos lograrlo, no puede haber algo que salga 20% más caro que en el resto del mundo, porque no vamos a poder exportar a nadie, o tendremos que llevar el dólar 25% arriba y eso no tiene ningún sentido lógico y económico para el país.

Toda la cadena va a tener que adaptarse", añadió. En declaraciones al canal LN+, Ratazzi se mostró a favor de llevar adelante las reformas laboral y previsional y de que se aplique la reforma fiscal de 2017.