Le ganó 2-0 a Mega Juniors y se mantuvo en la cima. También ganaron Las Palmas "A", Otamendi, Leones Azules y Las Palmas "B". A pesar del mal tiempo, el pasado sábado se disputó la 11ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. De esta manera concluyó la primera rueda, que muestra al vigente bicampeón, Juventud Unida, como único líder del certamen. En cancha de La Josefa, el pasado sábado, las dirigidas por Eduardo "Chicho" Gómez vencieron 2-0 a Juventud Unida con goles de Gimena Sauco y Marcela Blatter y lograron su octava victoria del campeonato para llegar a los 25 puntos. Con esa victoria se sostuvieron un punto por encima de Las Palmas "A", que derrotó 2-0 a Defensores de La Esperanza y quedó segundo con 24 unidades. En tanto, la tercera posición está ahora compartida por La Josefa (tuvo jornada libre) y Otamendi FC, que cerró esta primera rueda con un triunfo 3-0 sobre Las Palmas "C" con dos goles de Daniela Carabajal y otro de Abril Ruiz. La jornada se completó con dos goleadas: Las Palmas "B" venció 6-2 a Villanueva y se confirmó en la quinta posición, mientras que Leones Azules superó 5-0 a Deportivo San Felipe y ocupa el sexto lugar. Culminada esta primera rueda, las goleadoras del certamen son: 1) Ariana Cáceres (La Josefa), 12 goles; 2) Daniela Carabajal (Otamendi FC), 9 goles; 3) Gimena Sauco (Juventud Unida), 8 goles; y 4) Salomé Ramón (Las Palmas A), 7 goles. La segunda rueda comenzará el próximo sábado y tendrá los siguientes partidos: Otamendi FC vs La Josefa, Defensores de La Esperanza vs Leones Azules, Las Palmas "A" vs Las Palmas "B", Juventud Unida vs Villanueva y Las Palmas "C" vs Mega Juniors. Mientras que Deportivo San Felipe tendrá fecha libre.

EL FESTEJO DE LAS CHICAS DE OTAMENDI, QUE VENCIERON 3-0 A LAS PALMAS C.





LAS LEONAS GOLEARON 5-0 A DEPORTIVO SAN FELIPE.



