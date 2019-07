La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club volvió al triunfo en Ingeniero Maschwitz













Derrotó 2 a 0 al Club Manuel Belgrano "B", con goles de Florencia Núñez y Romina Catardi. Así, como visitantes, las Celestes siguen con puntaje ideal. Luego de dos partidos como local sin jugar bien y sin poder sumar de a tres, la Primera Damas del Campana Boat Club volvió a sonreír: el pasado sábado venció 2 a 0 como visitante al Club Manuel Belgrano "B" con anotaciones de la defensora Florencia Núñez y la volante ofensiva Romina Catardi. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, se disputó en Ingeniero Maschwitz y marcó la continuidad de la buena racha que están atravesando las Celestes como visitantes: ganaron los cinco encuentros jugados en esa condición. En esta oportunidad, la formación titular del equipo dirigido por Gabriel Saenz fue la siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Josefina Pérez Johanneton, Candela Corrata y Fátima Tenembaum; Romina Catardi, Camila Tenembaum, Constanza Santini; Delfina Fernández Palazuelo, Sofía González y Martina de la Barrera. Luego ingresaron: Constanza Castillo, María Eugenia Díaz, Jorgelina Panico y Lucía Gelosi. Completaron el plantel Daniela Merlotto y María Luz Gentilini. Esta 10ª fecha de la Primera E7 tuvo también victorias del líder Huracán (2 a 1 a C.A.S.A. de Padua, como visitante); y de Luján Rugby Club "B" (4 a 0 a Vicentinos "B", como visitante), que comparte el segundo lugar de la tabla con el CBC. Además, Santa Bárbara "E" venció 8-1 a Hurling "C"; Belgrano Day School superó 5-0 Comunicaciones; y Quilmes "E" igualó 2-2 con Los Pinos. Con la disputa de esta fecha llegó a su fin la primera rueda de la Primera E7, por lo que el próximo el sábado 13 de julio estará comenzando la segunda rueda con un duelo muy importante: el líder Huracán recibirá a uno de sus escoltas, el Campana Boat Club. Además, en esa misma jornada también jugarán: Luján Rugby Club "B" vs. Club Manuel Belgrano; Comunicacions vs. C.A.S.A. de Padua; Santa Bárbara "E" vs. Vicentinos "B"; Los Pinos vs. Belgrano Day School y Quilmes "E" vs. Hurling "C". UNA JORNADA PERFECTA El triunfo de la Primera completó en Ingeniero Maschwitz una jornada que resultó perfecta para el hóckey femenino del CBC: es que ganaron todas las categorías y sin recibir siquiera goles en contra frente a Manuel Belgrano "B". Los resultados fueron los siguientes: -Séptima División: victoria 9 a 0 con goles de Dana Notari Cozzarini (3), Guillermina Izzi (2), Azul Ale, Sofía Bianchini, Clara Daireaux y Martina Viglianti. -Sexta División: victoria 8 a 0 con goles de Sol Ale (2), María Luz Balerio Echeverría (2), María del Pilar González (2), Azul Montero y Azul Ale. -Quinta División: victoria 2 a 0 con goles de Lucía Gelosi y María Luz Balerio Echeverría. -Intermedia: victoria 5 a 0 con goles de María Eugenia Díaz (2), Jorgelina Panico, Chiara Faggioli, y Oriana Sansone.

LA EXPERIMENTADA ROMINA CATARDI CONVIRTIÓ UNO DE LOS GOLES CELESTES.



