Los juveniles del Tricolor perdieron 58-48 con Estudiantes como visitantes. La revancha será este sábado en Chiclana 209, donde también se disputaría el tercer partido en caso de ser necesario. Después de diez victorias en diez presentaciones en la primera fase de la Liga Provincial de Clubes Sub 19, los juveniles del Club Ciudad de Campana conocieron la derrota: fue el pasado sábado, como visitante, frente a Estudiantes de Bahía Blanca en el inicio de la serie clasificatoria a los triangulares finales de la competencia. El encuentro, disputado en el mítico estadio Osvaldo Casanova (donde reinó el frío), se definió 58-48 a favor de los bahienses, que ahora buscarán liquidar la serie en Campana. Por el contrario, los Tricolores intentarán nivelarla para después aprovechar la ventaja de localía y tratar de definirla a su favor nuevamente en casa. El segundo juego será este sábado 6 de julio a partir de las 19 horas en el gimnasio de Chiclana 209, mientras que el eventual tercero se disputaría el domingo 7 a las 11 horas. En el primer punto de la serie, en Bahía Blanca, Estudiantes aprovechó una mala noche ofensiva de los chicos Tricolores para quedarse con la victoria. De hecho, los habituales goleadores del elenco dirigido por Sebastián Silva no estuvieron finos: Joaquín Aguilar terminó con 5 puntos (2-14 de campo) y Agustín Hernández apenas sumó 6 (2-13 de campo). Así, sólo Lucio Cadelli (15 puntos) y Emilio Polese (10) aportaron en doble dígito. Por el lado de Estudiantes, Dylan Albisu (13), Matías Couselo (13) y Valentín Duvanced (12) fueron los máximos anotadores en un partido que el local ganaba 30-22 al término del primer tiempo, pero que llegó al último cuarto con apenas tres de ventaja (41-38) porque el CCC mejoró en el tercer período (16-11). Sin embargo, en esos diez minutos finales, Ciudad volvió a tener muchos problemas para convertir y Estudiantes lo aprovechó para quedarse con el triunfo. Igualmente, la peor noticia para el equipo dirigido por Sebastián Silva se conoció más tarde: el pivot Agustín "Cachi" Hernández sufrió la fractura de uno de los dedos de su mano derecha y se perdería lo que resta del certamen y también el Torneo Oficial de Primera División de la ABZC. Los restantes resultados de los primeros juegos de estas series eliminatorias de la Liga Junior fueron: Náutico Zárate 67-62 Bahiense del Norte (BB); Unión (MdP) 88-79 Independiente (Z); Kimberley (MdP) 80-74 9 de Julio (BB); Quilmes (MdP) 78-63 Atenas (LP); Somisa (SN) 54-76 Gimnasia (LP); Universal (LP) 72-59 Ciudad de Saladillo; Sportivo Escobar 54-70 Instituto Albert Einstein (MdP); y Unión Vecinal (LP) 80-74 Gimnasia de Pergamino. PENDIENTES DEL OFICIAL ABZC Después que el pasado viernes se suspendieran los cuatro encuentros programados por la fecha 13 del Nivel A Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), esos pendientes comienzan a ser saldados. Así, el lunes, Central Buenos Aires de Zárate venció 66-54 a Defensores Unidos y mejoró su registro a 5 victorias y 8 derrotas, dando así un paso clave en la lucha por la permanencia. En cambio, Defensores Unidos (2-10) quedó igualado con el Campana Boat Club (2-10) en la última posición y todo indica que entre estos dos conjuntos se definirá el descenso directo (el último caerá al Nivel B, mientras que el anteúltimo disputará una promoción). Otro de los suspendidos el pasado viernes se jugará esta noche, cuando Atlético Pilar (9-3) reciba a Independiente de Zárate (5-7). De esta manera, de la fecha 13 quedarán pendientes los partidos Presidente Derqui vs Boat Club y Sportivo Pilar vs Sportivo Escobar.





