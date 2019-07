La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jul/2019 Breves: Polideportivas







HABRÁ SÉPTIMO La final de la Liga Nacional de Básquet se definirá en séptimo partido, algo que no sucedía desde el año 2000, cuando Estudiantes de Olavarría venció 4-3 a Atenas de Córdoba. En esta oportunidad, en el sexto juego, Instituto de Córdoba se impuso 96-78 como local sobre San Lorenzo con una tremenda noche de Luciano González (32 puntos) y niveló la serie 3-3. El séptimo y definitorio partido se disputará este jueves desde las 21.00 en el Polideportivo Roberto Pando, donde el Ciclón será anfitrión y buscará el tretacampeonato. Para La Gloria, en cambio, una victoria significaría el primer título de su historia. MERCADO NBA El alero Kevin Durant, una de las máximas figuras de la NBA, dejó a los Golden State Warriors para unirse a los Brooklyn Nets junto a otra estrella de la liga como Kyrie Irving (ex Cleveland y Boston). Sin embargo, su presencia en la próxima temporada no está garantizada, dada la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en la última final frente al actual campeón, Toronto Raptors. Para reemplazar esta partida y sobrellevar también la lesión de Klay Thomspon (rotura de ligamentos de la rodilla, también durante la última final), los Golden State Warriors sumaron a DeAngelo Russell, quien en la campaña pasada promedió 21,1 puntos por partido en los Brookyln Nets. En tanto, el lugar de Irving en Boston será ocupado por el base Kemba Walker (ex Charlotte Hornets). Los Celtics, además, perdieron al interno dominicano Al Horford (pasó a Philadelphia). GANÓ SCHWARTZMAN En la primera ronda de Wimbledon, Diego Schwartzman venció ayer por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 al australiano Matthew Ebden y avanzó a la segunda vuelta del Grand Slam que se disputa sobre césped. En dicha instancia, "Peque" se medirá con el alemán Dominik Koepfer, quien eliminó al croata Filip Krajinovic en cuatro sets. En cambio, Federico Delbonis tuvo debut y despedida después de perder 6-3, 7-6 y 6-3 con el británico Daniel Evans; mientras que Guido Andreozzi batalló ante el serbio Laslo Djere, pero no le alcanzó: quedó eliminado tras perder 3-6, 7-6, 7-6 y 6-3. Hoy se presentarán dos argentinos por la segunda ronda, en busca del pase a tercera: Leonardo Mayer se medirá ante el polaco Hubert Hurkacz, mientras que Guido Pella se enfrentará con el italiano Andreas Seppi. Ayer debutaron con victorias el español Rafael Nadal (6-3, 6-1 y 6-3 vs el japonés Yuichi Sugita) y el suizo Roger Federer (3-6, 6-1, 6-2 y 6-2 vs el sudafricano Lloyd Harris). YA EN NUEVA ZELANDA El plantel de Jaguares ya está entrenando en Nueva Zelanda de cara a la final del Super Rugby 2019 que se disputará este sábado a las 4.35 (hora argentina) en Christchurch. El encuentro será dirigido por el experimentado sudafricano Jaco Peyper. Ayer se conoció que dos de las figuras de Crusaders (actual bicampeón y máximo ganador de la competencia con 9 títulos) no estarán disponibles: el centro Ryan Crotty y el segunda línea Scott Barrett se perderán la final por sendas lesiones. EL BOXEO DE LUTO Mariano "Nani" Castro, joven promesa del boxeo y actual campeón argentino amateur de Peso Ligero, falleció luego de tener un accidente automovilístico en el cual se estrelló con un poste de luz de la ciudad sanjuanina de Rawson. El hecho ocurrió en la Ruta 40, mientras iba manejando un Fiat Uno y, por razones que se desconocen, perdió el control del auto que chocó contra un poste de luz. Castro tenía 24 años y había comenzado su carrera a los 18. Tres días antes del accidente había conseguido su primer título tras vencer en el primer round al formoseño Santiago Sanabria en Corrientes.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: