Christian Castillo: "Estamos enfrentando la idea de que sólo se pueden votar dos opciones"

El precandidato a Gobernador por el "FIT-U" visitó nuestra ciudad en el inicio de la campaña para las PASO. "Las dos coaliciones mayoritarias están construidas sobre el "voto contra" y no se quiere hacer un debate por la positiva sobre qué programa se va a levantar", remarcó. Luego de la oficialización de las listas para las próximas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el primer precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que visitó nuestra ciudad fue Christian "Chipi" Castillo (52 años), quien encabeza la fórmula bonaerense del "Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad". Sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y diputado provincial mandato cumplido, ya puso en marcha su primera recorrida bonaerense y el último lunes estuvo en Campana junto a la precandidata a Intendente, Brenda Reymundo. "Estamos recorriendo la Provincia para acompañar a los candidatos locales. No es fácil, porque son 135 municipios", comienza señalando Castillo, sentado a una mesa de la Cafetería Koval, con el mediodía escapándose por la avenida Rocca. -¿Qué tipo de campaña vislumbra en este 2019? -Estamos dentro de una campaña en la que estamos enfrentando la idea de que sólo se pueden votar dos opciones, construidas sobre el mal menor: "votar en contra de". Y eso deja muy diluido lo que cada uno plantea hacer. En el "FIT Unidad" se sabe que estamos del lado del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres y los reclamos de la juventud con ejes muy claros, como el problema de las privatizadas y qué se va a hacer con esas empresas que nos saquean con tarifazos brutales y que durante el kirchnerismo recibieron subsidios millonarios de los que no dieron cuentas. Fugaron la plata, no hicieron inversiones y ahora están ganando como nunca y brindando un servicio que es una porquería. -¿Y cuál es la propuesta del FIT-U al respecto? -Que los servicios públicos no pueden ser un negocio, sino que son un derecho de la población y que por ello deben estar gestionados por empresas públicas, con participación de los trabajadores y los usuarios. No puede ser que las tarifas estén dolarizadas, cuando los costos locales son en pesos. Lo mismo ocurre con los combustibles. Hemos tenido un nuevo aumento esta semana, cuando el dólar está bajando. O sea: siempre ganan las petroleras. Y mientras esto sucede, a una familia trabajadora cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Hoy es prácticamente imposible. -¿Qué objetivo se propusieron desde el FIT-U para esta campaña? -Son dos objetivos. Primero queremos dar un claro mensaje al FMI y las patronales, porque un voto fuerte a la izquierda es confirmar que no nos vamos a resignar, que no vamos a aceptar reformas laborales que nos vuelvan al siglo XIX o XVII; que no vamos a aceptar reformas jubilatorias ni tributarias que van en contra de la población, que es lo que quieren hacer. Porque para pagarle al FMI necesitan hacer todo eso. Y el segundo objetivo es volver a ingresar a la Cámaras de Diputados de la Nación y la Provincia, donde hemos tenido un desempeño claramente contrastante con el resto de las fuerzas políticas. Basta mencionar que ahora se votó una Ley de Financiamiento Electoral, para blanquear el aporte de las empresas en las campañas, y el FIT será la única fuerza que no recibirá dinero de esas corporaciones. A nosotros nos bancan los laburantes y el financiamiento público de las campañas. -¿Cómo analizá lo que ocurrió en el cierre de listas? -Fue obsceno. Un día antes, Massa se iba con Vidal por una colectora y después terminó con Fernández-Fernández. Después te hablan de diferencias ideológicas y distintos modelos de país, pero al fin de cuentas los candidatos podrían ser los mismos en cualquier espacio. Pichetto y Massa eran intercambiables: bancaron a Macri y Vidal en estos tres años y medio. Se peleaban por ver quién ponía el primer tuit a favor de Trump en relación a Venezuela. En cambio, quedó claro que nosotros mantenemos nuestra coherencia y que no somos panqueques ni andamos especulando en qué lista podemos ir. -¿No observa diferencias entre los espacios mayoritarios? -Las dos coaliciones mayoritarias están construidas sobre el "voto contra", para que se vaya éste o para que no vuelvan los que estaban antes. Y no se quiere hacer un debate por la positiva sobre qué programa se va a levantar. Nosotros vamos por el camino inverso: decimos lo que queremos hacer y cuál es nuestro programa. Y queremos dar la lucha para que el FMI no nos doblegue y poder cambiar la historia. Porque ahora se viene una situación muy difícil con el FMI y se debe demostrar una fuerte voluntad política para enfrentar los condicionamientos. No es cierto que se le puede pagar al FMI y tener buena Salud, buena Educación y buenos salarios. Si se le paga al FMI, todo eso va a empeorar. Ahora, si no se le paga, tenemos una oportunidad para priorizar las demandas del pueblo trabajador. La deuda debe ser auditada e investigada, porque nos han hipotecado al país. Mientras, Macri dice que va a seguir por el mismo camino, ajustando y proponiendo reformas que quitarán derechos. Y Fernández-Fernández dicen que le van a pagar al FMI, pero que lo vamos a hacer creciendo. ¡¿Cómo?! Que digan de dónde van a sacar la plata para eso. -Se marca siempre que en épocas de crisis laborales, la Izquierda crece y suma adeptos. ¿Qué análisis hace de la actualidad laboral y cómo ha repercutido en el FIT? -La actualidad laboral es muy mala. Tenemos un desempleo que ha vuelto a dos dígitos y un aumento de la pobreza, cuya próxima medición se va a acercar al 40%. Uno de cada dos pibes está en situación de pobreza; hay un crecimiento de la precarización laboral; cierran los comercios y las industrias; hay suspensiones, como ocurre acá en Campana… Es muy preocupante, pero quieren convencernos que son el mal menor, que no hay otra salida. Y la realidad es que Macri no llegó solo a esto: tiene minoría en el Congreso, por lo que necesitó de votos peronistas para sacar las leyes. Mientras, los dirigentes sindicales de la CGT han traicionado todas las luchas. Y no es que la gente no quiere pelear. Así, Macri pudo pasar el chubasco. Nosotros expresamos esa fuerza social y tratamos de convencer a los trabajadores y trabajadoras que si ellos se ponen de pie se puede cambiar el mundo, que no hay por qué agachar la cabeza y resignarse; o beneficiar a opciones políticas que están financiadas por esas mismas patronales. Nuestros candidatos son docentes que conocen la crisis social y de la educación; son metalúrgicos que pasan por situaciones de precarización laboral… -Es precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se baja el discurso del "FIT Unidad" a lo que tiene que ver con la territorialidad bonaerense? -Se puede, teniendo en cuenta que hay mucha relación. La Provincia concentra gran parte de todos los pobres del país. Y tiene un problema habitacional gigante. Se ha naturalizado que la gente viva en chozas. Además, la Provincia le da muchos recursos a la Nación y recibe mucho menos. Entonces, la política macroeconómica incide directamente en la Provincia. Pero lo principal es que Vidal es Macri, tengamos eso claro. Mientras que Axel Kicillof le ha vendido el alma al Diablo uniéndose a los Massa, a los Intendentes que tienen un sistema feudal en sus municipios… Hablan de diversidad, pero no se pueden poner de acuerdo en una idea. La Provincia tiene realidades muy difíciles, porque la Educación y la Salud están prácticamente devastadas. Lo estaban ya con Scioli anteriormente. Vidal ganó porque la Provincia estaba muy mal.

CHRISTIAN CASTILLO JUNTO A BRENDA REYMUNDO Y ALEJANDRO CALDERÓN, CANDIDATOS LOCALES DEL FIT-U. ELOGIOS PARA LA JOVEN CANDIDATA LOCAL En nuestra ciudad el FIT-U lleva como precandidata a Intendente a Brenda Reymundo, quien no sólo es la única mujer en postularse para el cargo este año, sino que con 28 años es la más joven postulante a conducir el Municipio. "Llevamos una candidata mujer, la más joven en la historia de la ciudad. Tiene bien ganada su representación, porque a pesar de su juventud tiene una importante trayectoria en la militancia y, además, ha expresado la lucha de las mujeres, que ha sido uno de los grandes hechos de la historia reciente de Argentina. Y es una docente que defiende la educación pública. En lo particular, a mí me representa mucho esto, porque si hay algo que me indigna es cuando los Presidentes hablan mal de los docentes. Me da muchísima bronca que gente que desconoce la actividad, que gana fortuna como funcionario político, critique a quiénes se bancan las crisis sociales en las aulas y a quienes hacen grandes esfuerzos para tratar de ganar un salario digno", señaló Castillo sobre Reymundo. Por su parte, la joven precandidata también se refirió a la visita del precandidato a Gobernador por el FIT-U: "Para nosotros es muy importante contar con su presencia en Campana, sabiendo que es un docente que conoce la problemática social de la Provincia. Nosotros somos trabajadores que, en esta coyuntura política, integramos las listas del FIT. Así que compartimos a diario los problemas del pueblo trabajador y esperamos hacer una gran campaña para exponer esta situación".

