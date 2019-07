Llega una nueva jornada sobre Cuidados Gerontológicos

Organizada por el Municipio, será el próximo viernes a las 17.30 en el HCD. María Angelina Ricasoli disertará sobre "El aislamiento en adultos mayores. Estar solo – sentirse solo". La actividad está destinada a cuidadores domiciliarios, familiares y asistentes terapéuticos. Este viernes se llevará a cabo la 6° jornada abierta al público de actualización de conocimientos en el área de cuidados gerontológicos, desde las 17.30, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante. Con la organización de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio-, el público podrá participar de manera gratuita. Durante la jornada, la Lic. María Angelina Ricasoli disertará sobre "El aislamiento en adultos mayores. Estar solo – sentirse solo". La secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi, destacó el valor de la propuesta asegurando que "es un momento para la motivación y la reflexión. Estos encuentros son oportunidades para compartir experiencias y aprender". En este sentido, enfatizó además que "desde el Municipio siempre se busca profesionalizar la tarea ya sea para quien desempeña esta actividad laboral como el familiar que debe acompañar a un adulto mayor". Por su parte, la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández, comentó: "Esta actividad la realizamos habitualmente. La idea es brindarles herramientas y conocimientos a quienes se desempeñan en la actividad del cuidado de adultos mayores. Queremos que estén al tanto de las últimas novedades". Fernández también explicó que la jornada está dirigida no solo a quienes hayan realizado el curso de Cuidador Domiciliario sino también al público en general interesado y a quienes practican la actividad informalmente. Por ejemplo, familiares. Además, podrán participar asistentes terapéuticos. Los interesados en asistir deberán hacer una inscripción previa en boulevard Dellepiane y San Martín o telefónicamente a través del (03489) 407652. "Sugerimos que se inscriban para una mejor organización. No obstante, si no pudiesen hacerlo, los invitamos a acercarse y participar de igual manera de la jornada", cerraron las funcionarias.



La Lic. María Angelina Ricasoli disertará sobre “El aislamiento en adultos mayores. Estar solo - sentirse solo".







Llega una nueva jornada sobre Cuidados Gerontológicos

