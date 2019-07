El atacante zurdo, proveniente de Maipú de Mendoza, ya entrena bajo las órdenes de Lucas Bovaglio. Es el sexto refuerzo confirmado para el próximo campeonato. El Violeta disputará el sábado un amistoso ante Vélez Sarsfield. Y llegó a la media docena. Si bien ya había trascendido la información, Villa Dálmine oficializó el martes la incorporación de Álvaro Veliez, atacante zurdo de 24 años que llega procedente de Deportivo Maipú de Mendoza (Torneo Federal A). De esta manera, el Violeta ya confirmó seis refuerzos para el próximo campeonato de la Primera B Nacional, dado que anteriormente se habían sumado los defensores Santiago Moyano, Alejandro Maciel y Nahuel Banegas y los delanteros Catriel Sánchez y Marcos Arturia. El mendocino Veliez está desarrollando una carrera en pleno ascenso desde la propia provincia de Mendoza: después de disputar el Federal C con Cicles Club Lavalle (de su ciudad natal), pasó a Atlético Palmira para jugar el Federal B, donde anotó 6 goles en 17 partidos. Y luego llegó al Federal A con Deportivo Maipú, donde fue considerado la "revelación" del equipo, con un gran rendimiento y convirtiendo 4 goles en 26 partidos. De hecho, sus buenas actuaciones despertaron el interés de Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin embargo, un grupo empresario adquirió el 70% de su pase y luego que el jugador rescindiera su contrato con Maipú (que se quedó con el 30% restante), lo acercó a Villa Dálmine para que Veliez continúe con su crecimiento futbolístico, desembarcando ahora en la competitiva Primera B Nacional. Mientras tanto, en Mitre y Puccini se avanza con gestiones para incorporar nuevos refuerzos (que lleguen antes del inicio de la parte más intensa de la pretemporada) y también para confirmar la continuidad de jugadores que actualmente tienen contrato vigente, como el arquero Juan Marcelo Ojeda y el capitán Matías Ballini, pilares del plantel por la experiencia que posee cada uno de ellos. PRIMER AMISTOSO Este sábado, Villa Dálmine disputará su primer amistoso de pretemporada: será frente a Vélez Sarsfield, en un ensayo que comenzará a las 10 de la mañana en la Villa Olímpica que El Fortín posee en Ituzaingó. Posteriormente, el plantel dirigido por Lucas Bovaglio también se medirá con Argentinos Juniors (el sábado 20) y Tigre (el sábado 27). Pero antes de estos amistosos, los jugadores desarrollarán la parte más intensa de la pretemporada en un predio en Los Cardales.

ÁLVARO VELIEZ YA POSÓ CON LA CAMISETA VIOLETA. EN DOS AÑOS, PASÓ, ESCALÓN POR ESCALÓN, DEL FEDERAL C A LA PRIMERA B NACIONAL.

#VillaDalmine El atacante zurdo Álvaro Veliez (24 años, ex Deportivo Maipú de Mendoza) fue oficializado como el sexto refuerzo. El Violeta entrenó hoy en doble turno y el sábado disputará su primer amistoso de pretemporada frente a Vélez Sarsfield. pic.twitter.com/ySb4UHpv9f — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de julio de 2019

Primera B Nacional:

Villa Dálmine oficializó la incorporación de Álvaro Veliez

