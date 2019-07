De Lázzari arengó a los jueces en Campana

El presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires realizó la apertura de las V Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense. "El Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos", señaló. Convocados por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, más de 120 Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, empleados y abogados de toda la Provincia de Buenos Aires, se reunieron en Campana a fines de la semana pasada. Luego de repasar el temario técnico del encuentro de dos días, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lázzari, señaló entre sus palabras de apertura: "He notado un crecimiento exponencial de una situación en la cual, frente al desagrado o la disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores. Y ese inclusive da lugar a que se tenga que seguir todo un proceso en el cual hay que convocar a todo un tribunal, hay que hacer un sorteo de legisladores y de conjueces abogados, hay que hacer audiencias, reuniones, para finalmente desestimarlo, pero con un desgaste y con una incertidumbre que genera para el magistrado que realmente es injusta y que realmente no debiera ser de esa manera". Más adelante, se refirió a lo que denominó como "abuso" del proceso judicial penal: "Empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho. Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos, que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia. El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío que estaba mencionando". De Lázzari también tuvo fuertes palabras para con el Sistema Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ejecutivo provincial: "Entre los desafíos actuales y a la vez estructurales y de larga data, se halla el tema de la situación carcelaria, en la medida en que los magistrados deben enfrentar, desde hace mucho tiempo, las vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad con resultados desalentadores frente a los incumplimientos de las sentencias dictadas para remediar esas transgresiones. Habrá que preguntarse cuáles son las expectativas que pueden tenerse en que los instrumentos jurídicos con los que contamos sean eficaces para el propósito de que las cárceles sean sanas y limpias".

Marino, a cargo del Juzgado de Garantías Nro. 3 de Zárate-Campana; de Lázzari, Pte. de la Corte; Nanni, Pta. de la Red de Jueces Penales bonaerenses y el Intendente Abella durante la apertura.





Más de 120 Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, empleados y abogados de toda la Provincia de Buenos Aires, se reunieron en Campana LA AGENDA DE LOS JUECES BONAERENSES Declaradas de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Buenos Aires, por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, las V Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense tuvieron lugar en el Centro de Educación Municipal de Castelli y Alberdi. Más de 120 Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, empleados y abogados de toda la Provincia se informaron y debatieron en nuestra ciudad sobre las líneas fundamentales del anteproyecto de ley de reforma del Código Penal Argentino; la Ley de Ejecución Penal sancionada en 1999; el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil; y la Litigación Adversarial y la función jurisdiccional en los procesos acusatorios (a la hora de abreviar la mecánica de los juicios orales).

De Lázzari arengó a los jueces en Campana

