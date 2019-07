Intendente Abella: "Hubo obras que no prometí en el 2015 y las hice igual"

Luego de presentar a los candidatos a concejales que lo acompañarán en la búsqueda de la relección, el intendente Sebastián Abella defendió su gestión haciendo énfasis en las soluciones de obra pública y seguridad que trajo a la ciudad. Además, respaldó al presidente Macri. El intendente y candidato del frente Juntos por el Cambio, Sebastián Abella, defendió el pasado sábado sus tres años y medio de gestión al frente del Municipio, elogió a los demás integrantes de su lista electoral y renovó su confianza en el presidente Mauricio Macri. "Ha tomado la decisión valiente de hacer cambios de fondo y eso lleva un tiempo", aseguró. El jefe comunal se expresó de esta manera luego de encabezar la presentación de la lista local del oficialismo, que lo encuentra nuevamente como candidato a intendente municipal, secundado por la actual jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, como primera aspirante a concejal y el radical Luis Gómez en el segundo lugar. Más atrás aparecen Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala, Ernesto Meiraldi y Ángela Medina, entre otros. Abella hizo especial referencia a los candidatos de extracción vecinal, quienes "han tenido un trabajo social muy importante sin haber sido parte de la gestión", y expresó que la designación de los postulantes es "para algunos un premio, para otros un reconocimiento a su función legislativa". "Tenemos representantes de la mayoría de los barrios de la ciudad", destacó. El jefe comunal señaló que "fueron tres años y medio muy intensos durante los que no se bajó la guardia en ningún momento", aseguró que "el equipo se ha consolidado, cada uno sabe qué tiene que hacer", y remarcó que hoy "las secretarías trabajan al ritmo" que les pide. Este nivel de funcionamiento, explicó, le permitió llevar adelante más de lo que había propuesto inicialmente. "Antes de ser intendente, no le podía prometer al vecino de Otamendi hacer 40 cuadras de asfalto en tres años y medio; no lo prometí y lo hice", sostuvo Abella. Y afirmó que "ese es el parámetro para decirle al vecino que siga confiando, que sin hacer promesas se hicieron muchas cosas". También se refirió a la política de seguridad, una de las banderas que lo llevaron a ser intendente. Comentó que el delito "es un problema constante que tiene el país", que la delincuencia "va mutando" y que, además, el incesante cambio tecnológico hace que "quede viejo" las soluciones implementadas ni bien asumió. Esas soluciones, enumeró, abarcaron la instalación de cámaras inteligentes, lectoras de patente y rostro, GPS en todos los patrulleros, Alerta Campana -"Una aplicación que no la prometí en la campaña y ya fue bajada por más de 20 mil vecinos"-, herramientas que posibilitaron reducir el accionar de los motochorros, dijo. "Hoy ese robo ha disminuido a un 300 por ciento, y han subido robos como los escruches, cuando la vivienda está vacía. Y en eso estamos trabajando", aseveró. Asimismo, reconoció que la Costanera es la gran obra que le gustaría finiquitar en un eventual segundo mandato. Al respecto, recordó que Campana pudo "dar el gran paso de sacar los camiones de Euroamérica del camino de la costanera", cuando "habían pasado siete u ocho mandatos de distintos intendentes y nadie había podido lograrlo. "Fue una gestión de año y medio lo que nos permitió empezar a hacer la costanera, una obra que pone a Campana de vista al río", destacó Abella. "La incertidumbre que tenían los vecinos de votar a Sebastián Abella en el 2015 ha pasado y van a acompañarme con su voto o no según lo que hayan visto en estos años de gestión", sostuvo el jefe comunal. Por último, respaldó el gobierno del presidente Macri. "Cuando uno ordena las cosas muchas veces tiene que pasar malos momentos, pero si se hace bien, es el puntapié para lograr que el país crezca", aseveró. En ese sentido, trazó un paralelismo con lo que atravesó al asumir la intendencia y hacerse cargo del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo que la administración peronista había firmado con el Sindicato Municipal pocos meses antes de abandonar el poder. "Tuvimos que ordenar internamente el Municipio para poder pagar esos sueldos, sin un centavo en el banco, pero no dejamos de pagarlos. Hoy el Municipio no solo es capaz de eso, sino también de hace obras con fondos propios", explicó. "El presidente ha tomado la decisión valiente de hacer los cambios de fondo y lamentablemente eso lleva un tiempo de ordenamiento y crecimiento. Creo que en estos últimos tres meses ha habido una tendencia de achicamiento de la inflación, se ha estabilizado el dólar y el riesgo país, y creo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tiene que ver con integrar a la Argentina al mundo. Se ha hecho un trabajo duro, quizás incómodo, pero que permitirá que el país coseche frutos en muy poco tiempo", consideró.



Intendente Abella: "Hubo obras que no prometí en el 2015 y las hice igual"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: