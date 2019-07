Efemérides del día de la fecha: 4 de Julio

DÍA DEL MÉDICO RURAL Fue instituido en el año 2001 por medio de la Ley Nº 25448 para conmemorar el nacimiento del médico Esteban Laureano Maradona, "en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos". Esteban Laureano Maradona se graduó con diploma de honor de médico de la Universidad de Buenos Aires en el año 1926. Durante 50 años residió en Estanislao del Campo, una pequeña localidad de Formosa, donde atendió a comunidades Toba, Mataco, Mocoví y Pilagá: "cuando conocí a los indios comprendí que eran seres postergados, que habían soportado siglos la explotación, el desprecio y el olvido. Sentí un gran dolor en el corazón". Conocido como el "médico de los pobres", construyó una comunidad para personas con lepra y fundó la primera escuela bilingüe del país que integraba a la enseñanza la lengua hablada por los pueblos originarios.

FALLECE ASTOR PIAZZOLLA Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata. Siendo apenas un niño de 4 años se despide de la Argentina para vivir en Nueva York hasta el año 1936. A los 8 años su padre le regala su primer bandoneón, fascinado y emocionado por el instrumento comienza a estudiar con Andrés D´Aquila por un año. Dos años después, realiza su primera grabación, "Marionete Spagnol" en la Radio Recording Studio de Nueva York. Luego comienza a formarse con el pianista húngaro BelaWilda al que se referirá años después: "con él aprendí a amar a Bach". En este período conoce a Carlos Gardel, con quien compartirá una escena en la película "El día que me quieras" como un canillita. En 1936 regresa a Mar del Plata, donde ocurrirá un hecho trascendental en su vida: escucha el sexteto de Elvino Valdano. No sólo quedará impresionado por aquella música sino que además sentirá una atracción por el tango que lo llevará a tomar la decisión de radicarse en Buenos Aires en 1938. Al año siguiente, su talento lo lleva a integrar la renombrada orquesta de Aníbal Troilo, donde se desempeña tocando el bandoneón, como arreglador y pianista ocasional en reemplazo de Orlando Goñi. Impulsado por su espíritu renovador, en 1944, deja la orquesta de "Pichuco" y comienza a dirigir la orquesta que acompaña al cantante Francisco Fiorentino hasta el año 1946. Este último año compone su primer tango "El Desbande". A los 28 años, confundido y abrumado por la búsqueda de su estilo musical, deja el bandoneón y empieza a escribir y a profundizar su estudios musicales. Así, entre 1950 y 1954, compone obras que comienzan a manifestar su estilo: "Para lucirse", "Tanguango", "Contrabajeando" y "Triunfal". En 1953, presenta "Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos)" en el concurso Fabien Secitzky; la brillantez de la pieza le otorga el primer premio que consiste en una beca de estudio con la compositora Nadia Boulanger. Astor trata de ocultar su pasado de tanguero y el bandoneón convencido que su estilo es la música clásica, sin embargo, durante una charla con Boulange, ella le dice algo que lo marca: "Astor, sus obras eruditas están bien escritas pero aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca" En el año 1955 vuelve al país un Piazzolla convencido que lo suyo es el tango. Sus composiciones enfadan a los conservadores del género que lo califican como "el asesino del tango" a lo que él responde: "Si, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en ´el compadrito´, yo no. Creen en ´el farolito´, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden no lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos". Entre sus obras se destacan: "Balada para un loco", "Adiós Nonino", "Libertango", "La muerte del Ángel", "María de Buenos Aires", "Oblivion" y "Las cuatro estaciones porteñas". Falleció a los 71 años en el año 1992 en Buenos Aires. SE LANZA HOTMAIL Un día como hoy en el año 1996, Jack Smith y SabeerBhatia lanzaban "HoTMaiL". Con la idea de poder comunicarse sin que se pudieran ver las conversaciones en las computadoras de Apple Computer, empresa en la que trabajaban, se proponen crear un sistema de correo electrónico simple, seguro y gratuito que les permita a los usuarios acceder desde cualquier equipo. Sin embargo, la falta de capital hace que recurran a distintas firmas de capital de riesgo, el proyecto se demora unos meses hasta que finalmente Draper Fisher Jurvetson decide invertir. El nombre "Hotmail" es una referencia a HTML(lenguaje de marcado para la creación de páginas web). Se lanzó en esta fecha por ser celebrarse la Independencia de Estados Unidos, para simbolizar la libertad de la Red frente a las grandes corporaciones.

