"Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas." --Proverbio árabe "Hablar poco, pero mal, ya es mucho hablar." --Alejandro Casona "Hay palabras que suben como el humo, y otras que caen como la lluvia." --Madame de Sévigné Cada año, en esta fecha, rendimos homenEl idioma es un organismo vivo, porque constantemente surgen nuevos vocablos y otros adoptan nuevas acepciones en una constante renovación. Los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos. Es decir, el comunicarnos y es aquí dónde interviene el lenguaje que es una actividad única y exclusivamente humana, la cuál nos permite interactuar con nuestros congéneres mediante la expresión y comprensión de mensajes. El lenguaje es un proceso inevitable e imprescindible que marcha a tono con la evolución de la sociedad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Con la llegada de esta última, se ha propagado un virus del mal hablar, el mal escribir y el mal entender. Los jóvenes internautas han olvidado las reglas básicas de nuestro idioma, hemos retrocedido hasta el inicio de los jeroglíficos o el arte rupestre. Una simpleza lingüística que raya en lo absurdo, teniendo el Idioma Español una exquisita riqueza de palabras como ningún otro idioma. Pero esa riqueza se está quedando sólo en los libros viejos de las estanterías de las bibliotecas y aún en las casas porque los diccionarios parecen ser unos libros pasados de moda, en desuso, sin importancia y lo más lamentable, sin difusión. Se ha perdido ese amor por las letras, por el buen hablar, por el buen escribir. Así como las melodías en la música o la forma y los colores en la pintura, la materia prima de la literatura es el lenguaje. Gracias a él es posible inventar mundos ficticios con historias y personajes de todo tipo, algunos muy parecidos a la realidad y otros imposibles de encontrar en la vida cotidiana. La maravilla del lenguaje está en su plasticidad, porque así como sirve para comunicar o informar también permite desarrollar la creatividad humana. En la actualidad, se han acumulado incontables textos literarios cuyo número se multiplica día a día, debido al uso de medios digitales para publicar y hacerlos circular. Nuestro idioma tiene hermosas palabras que lamentablemente hoy se emplean muy poco o nada, como por ejemplo: Efímero: Aquello que dura por un período muy corto de tiempo. Inefable: Algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. Etéreo: Extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. Sempiterno: Que durará siempre que, habiendo tenido principio, no tendrá fin. Melifluo: Un sonido excesivamente dulce, suave o delicado. Bonhomía: Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Acendrado: Puro, sin mancha ni defecto. Ataraxia: Imperturbabilidad, serenidad. Y tantas otras que resulta imposible nombrarlas a todas. De acuerdo con estas referencias, podemos dudar todavía sobre la importancia de hablar bien? ¡NO! El hablar bien y con buena voz, es la mejor cualidad que una persona pueda tener en un mundo como el que vivimos. Ésto le permite comunicarse, sentirse activo y útil a sus semejantes; es decir, ser mucho más humano, ya que puede pensar, y decir lo que siente, comprender y ayudar a los demás valiéndose del lenguaje.

El Rincón de Aléthea:

Una maravilla de vocablos

Por Angela Monsalvo

