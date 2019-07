Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 04/jul/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 04/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

AYUDA EUROPEA El Gobierno confirmó ayer a las autoridades de más de 40 cámaras empresariales que la Unión Europea (UE) destinará un "fondo específico" para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener competitividad en el marco del tratado firmado recientemente entre los bloques. El presidente Mauricio Macri le ratificó esta iniciativa a los empresarios durante un encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos para explicar con más profundidad los detalles y alcance del acuerdo entre Mercosur y la UE luego de que fuera recibido con tibieza en algunos sectores productivos. ALTAMIRA FUERA DEL P.O. Los principales referentes del Partido Obrero aseguraron ayer que el histórico dirigente del espacio, Jorge Altamira, "se niega a respetar a la voluntad" de la fuerza, por lo que consideraron que está afuera de la fuerza. La diputada Romina Del Plá afirmó que tomaron nota el sábado último "de la ruptura de Jorge Altamira y su grupo con el Partido Obrero", luego de que no se sumaran a los "lineamientos principales de la campaña electoral para las elecciones provinciales y nacionales". "La orientación que sostenía Altamira no primó y no fueron elegidos para componer el Comité Central. Desde ese momento, Altamira decidió desconocer el Congreso. La unidad de acción del Partido es innegociable porque es el punto de partida para poder luchar contra el régimen del FMI que defienden en común Macri y el peronismo. El control personalista del partido e imponer las posiciones en detrimento de lo resuelto por la militancia es incompatible con un partido socialista", se quejó Del Plá. FALLAS EN WHATSAPP Millones de usuarios en todo el mundo reportaron ayer problemas de conexión en Whatsapp, Instagram y Facebook y la mayoría no puede descargar archivos de audios, fotos ni videos. "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para subir o enviar imágenes, vídeos y otros archivos a nuestras aplicaciones", indicó Facebook en un comunicado difundido. Y se agregó: "Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible". Entre otro de los problemas que fueron reportando los usuarios durante este miércoles están la publicación de fotos, y la actualización de noticias. Según trascendió, la mayoría de los reportes se realizaron desde Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, Chile y España, . Y según indicó Downdetector, un sitio de monitoreo en tiempo real de redes y plataformas, los reportes comenzaron a escalar en mayor cantidad alrededor de las 11:00 de ayer. FERNANDEZ VISITARÁ A LULA La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora brasileña Gleisi Hoffmann, confirmó ayer que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará hoy al ex mandatario Lula Da Silva, en la prisión de Curitiba donde permanece detenido. "Alberto Fernández visita mañana a Lula en Curitiba", confirmó Hoffmann ayer, quien ratificó el "apoyo" de la fuerza política opositora brasileña a la fórmula Fernández - Fernández. En declaraciones a FM La Patriada, la legisladora consideró que "la situación que viven Cristina Kirchner, (Rafael) Correa y Lula es parte de un mismo plan de persecución política que se da en todo el continente con los gobiernos que defienden los intereses populares".

