Sin dudas esta temporada de pejerreyes se está destacando por los portes y cantidades en gran parte del río Uruguay, si bien hace no mucho más de un mes estuvimos realizando un relevamiento por la zona, en esta oportunidad se dio la combinación de invitaciones por parte del amigo Aldo Bigatton propietario de boyas y señuelos El Artesano de la localidad de Laguna Larga provincia de Córdoba y de nuestro guía referente y amigo en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui. Comenzamos nuestro viaje hacia la hermosa villa Paranacito el día miércoles. En esta oportunidad se sumó a esta jornada Adrián García, con quien después de proveernos de unas buenas porciones de grandes mojarras en la Estación del Pescador, a metros del peaje Zárate Brazo Largo, continuamos el viaje por ruta nacional 12 hasta el ingreso a Paranacito y de ahí hasta el amarradero donde Gustavo tiene en guarda su lancha. Al encontrarnos con Aldo con quien nos conocíamos únicamente vía Whatsapp nos estrechamos en un abrazo ya que realmente parecía que nos conocíamos de toda la vida. De esta forma también nos presentó a su acompañante Mauricio Malissia, otro cordobés de Laguna Larga. Con todo a bordo salimos a marcha lenta junto a nuestro Guía quien después se desvió por el arroyo Las Tintas hasta el río Uruguay, viaje en el cual Aldo me obsequió dos juegos de boyas confeccionadas por él que son una maravilla. Un trabajo realmente artesanal hecho a mano en madera balsa y con una cosmética de pintura impresionante. Ya con nuestros equipos listos y encarnado con hermosas mojarras plateadas realizamos nuestro primeros intentos, mientras la embarcación de Gustavo derivaba en una suave gareteada sostenida por el ancla de capa y la ceba preparada por Aldo iba dejando una calle generosa de la misma en el agua. Adrián fue el primero en registrar una corrida en una de sus boyas logrando subir a bordo un excelente pejerrey, por mi parte a lo lejos logré clavar otro ejemplar de los buenos, mientras que Gustavo hacía lo propio desde la escotilla de la cabina de proa, realmente un lugar privilegiado por la visión que brinda a las boyas. También Mauricio, aunque tal vez con un poco de demora, logró meter varios piques y capturas de buenos ejemplares. En cuanto al amigo Aldo, arrancó con un doblete como él dice de pirulines (juveniles de pejerrey) para después comenzar con pejerreyes de excelentes portes. Si bien el oleaje dificulta ver bien las boyas a la distancia, en este caso en particular, me tocó ver una corrida de mi última boya muy marcada a la que respondí con una fuerte clavada con firmeza, llegué a pensar que no se trataba de un pejerrey ya que además de hundir casi todas las boyas llevaba a estas de un lado a otro con muchísima vitalidad, pero al acercarlo a la embarcación y ver la figura de este ejemplar asomar fuera del agua pedí copo y de esta manera subimos con Gustavo a bordo un ejemplar de pejerrey de 51 centímetros y 970 gramos. La jornada continuó con muy buenos piques y excelentes pejerreyes en donde no podíamos distraernos ni un segundo de nuestras boyas, aunque a la hora de la picada con salames y quesos traídos por Aldo de Laguna Larga, Córdoba no fue nada fácil concentrarse en las boyas. En nuestro programa televisivo Nº 782 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelente ejemplar de pejerrey de 51 centimetros y 970 gramos.



Semanario del Pescador:

Entre pejerreyes, salames y quesos cordobeses

Por Luis María Bruno

