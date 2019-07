P U B L I C



El joven campanense logró su primer triunfo en San Andrés de Giles y ahora lidera el campeonato. "Ahora que me saqué esa mochila de poder ganar, hay que seguir tranquilo", contó. La cuarta fecha del campeonato de Motociclismo del Oeste se disputó, como es habitual, en San Andrés de Giles, donde el campanense Fausto Ciaponi consiguió su primera victoria en Minimotos II. Y tras ese éxito, el joven piloto de nuestra ciudad nos recibe en su casa de la calle Moreno para analizar este gran presente que lo tiene muy contento y como puntero del campeonato. -Qué momento, Fausto -Sí, muy lindo, porque estaba buscando encontrar ese resultado que nos motive a todos. -Pero desde el arranque del campeonato venías haciendo podios. -Es verdad, pero esta victoria se la estaba debiendo a mi equipo, por todo lo que ellos hacen por mí. -Es muy familiar la cuestión del equipo. -Sí, acá estamos todos. Mi papá, el primero; mi abuelo, mi tío… Todos. Mi familia nos sigue siempre. Y como te decía, se los estaba debiendo. -¿Cómo fue la carrera? -Fue en un día especial, por el piso donde corrimos porque llovió y se embarró mucho. Después lo pisaron bastante y se pudo hacer, pero en plena carrera se largó una llovizna y todo se complicó. Hubo que andar más despacio de lo habitual para no caerse y así se pudo llegar a la bandera a cuadros. -En una nota anterior dijiste que no te gustaba correr con lluvia. Y ahora ganaste en esas condiciones. -Sí, es verdad. Y sigo pensando lo mismo: es difícil transitar el óvalo en esas condiciones y pasó algo que me amargó mucho y provocó un susto, porque Lisandro Acosta se cayó y se quebró una muñeca, lo que en parte me ahogó la fiesta del triunfo, porque yo quería que los dos llegáramos corriendo. Así que se dio de la manera menos deseada. Tené presente que con Lisandro somos amigos desde siempre. Somos los dos de Campana y nuestras familias tienen una buena relación. Es más: en los días de carrera nos ayudamos entre todos para poder correr si aparece algún problema -En este mundo de los fierros siempre se dice que la primera victoria es la que más cuesta, pero que es la que más se disfruta. -Puede ser, porque la esperaba. Lástima que terminó como te conté. Recién vino gente amiga a saludarme y me decía que esto es parte de este deporte, porque le manifesté mi malestar por lo de mi amigo. -Y ahora, tras esta victoria, ¿cómo sigue el campeonato? -Ahora que me saqué esa mochila de poder ganar, hay que seguir tranquilo. Quedamos punteros en el campeonato y si bien falta bastante, es otro aliciente para lo que viene. -¿Mete presión o motiva ser el puntero del campeonato? -Un poco de cada una: yo lo hablé con mi papá y me dijo que debo estar tranquilo y seguir como siempre. -Hablamos de tu familia que te sigue. ¿Quién te da más consejos? ¿Y a quién le hacés caso? ¿Los aplicás en carrera? -Mi papá siempre me está hablando; y mi abuelo también. Sin olvidarnos de mi tío Ennea, que también me asesora. -Tu tío, además, ya salió campeón en esta categoría de los ciclomotores. -Claro, por eso uno debe escucharlo. Aunque todos me aportan lo suyo -Pero me contaste que menos a mamá, sos de escuchar lo que dicen. -Mamá es especial: un día estaba por salir a correr una final y me dice anda despacio, trata de no caerte. Me lo recuerdo todavía hoy, estuvo genial. Siempre nos acordamos del aporte de ella poco aplicable. -¿Cómo fue que a tu corta edad te decidiste a correr en ciclomotores? -Y en parte me crié en esto. Papá siempre estuvo, mi tío también. Y además, me gustó mucho, así que estoy contento. -Ustedes corren todo el año en el óvalo de San Andrés de Giles. ¿Eso para vos es bueno o preferirías hacer otros escenarios? -Depende. Al conocerlo, ya sabes cómo transitarlo como para que no te pasen. Pero a veces te agarran ganas de probar en otro lugar. Pero no me quejo: lo importante es correr. -¿A quién le dedicas esta primera victoria? -A mi familia, a mis amigos y a quienes nos acompañan a las carreras. Y a todos los que me preguntan cómo salí. Y dejame que le mande un saludo especial a Lisandro, por una pronta recuperación y esperando que vuelva a estar en pista.



FAUSTO, EN LO MÁS ALTO DEL PODIO TRAS LA ÚLTIMA COMPETENCIA EN SAN ANDRÉS DE GILES.



Ciclomotores:

Fausto Ciaponi; "Se la estaba debiendo a mi equipo"

