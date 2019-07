Perdió 10-7 como local por la 12ª fecha de la Segunda División de la URBA. El sábado cerrará la primera rueda visitando a Gimnasia de Ituzaingó. El pasado sábado, en una jornada con un clima muy complicado, Ciudad de Campana sumó una nueva derrota como local en el campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). En esta ocasión perdió 10-7 frente a Mercedes Rugby. Con este resultado, el equipo Tricolor apenas sumó un punto (bonus defensivo) y ahora, con 17 unidades, se mantiene en la 11ª posición, con registro de tres victorias y nueve derrotas en doce presentaciones. En contrapartida, Mercedes ratificó su buen momento: logró su octavo triunfo de la temporada y se sostuvo en el tercer escalón de la tabla con 38 unidades. Para este encuentro, el CCC, conducido por César Gigena, con la colaboración de Mariano Casas y Nicolás Danylyszyn, presentó la siguiente formación: Leo Correa, Didier Galeano, Gabriel Pujol; Franco Casanova, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Bruno Calle, Javier Pérez (Lautaro Nelli); Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda, Franco Barco, Damián Colella (Alexis Vélez), Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Los 7 puntos anotados por el conjunto de nuestra ciudad llegaron por intermedio del try de Nazareno Alaguibe y la posterior conversión de Juan Calvi. En esta 12ª jornada, el resultado más importante de la fecha fue la victoria de Del Sur, que le quitó el invicto a El Retiro tras superarlo 18-9 como local. Además jugaron: Los Cedros 45-10 Gimnasia de Ituzaingó, Tiro Fedral de San Pedro 10-26 Virreyes, San Miguel 21-19 Varela Jr, La Salle 23-22 Club Argentino y Las Cañas 16-0 Atlético Chascomús. Este sábado se disputará la 13ª fecha, última de la primera rueda, en la que Ciudad de Campana estará visitando a Gimnasia de Ituzaingó. La jornada se completará con los siguientes encuentros: Club Argentino vs San Miguel, Varela Jr vs Tiro Federal de San Pedro, Virreyes vs Los Cedros, Mercedes vs Del Sur, El Retiro vs Las Cañas y Atlético Chascomús vs La Salle.

Rugby:

Ciudad cayó como local ante Mercedes

