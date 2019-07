P U B L I C







TORNEO MIXTO "ZAFIRO" Este lunes 8 de julio, de 11 a 17 horas, el predio "El Mundialista Fútbol 5" albergará al Torneo Relámpago de Fútbol Mixto "Zafiro", el cual comenzará a las 11 de la mañana y terminará en horas de la tarde. Sólo podrán participar mayores de 18 años, aunque en cancha, cada equipo deberá contar con 3 mujeres y 2 varones. Los interesados en participar pueden obtener mayor información y reservar una vacante del Instagram de PINK, o por mensaje a los teléfonos (03489) 15-498213 o 15-599950. En la Zona Rosa, La Selección sumó su sexta victoria y se aseguró el primer puesto. En tanto, en la Zona Fucsia, Plan B mantuvo el punto de ventaja sobre Yacansa. El pasado sábado se disputó la sexta fecha del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla en el predio "El Mundialista Fútbol 5". Fue la anteúltima jornada de la primera fase del certamen, por lo que la Zona Rosa ya tiene dueño: La Selección ganó su sexto encuentro consecutivo, llegó a los 18 puntos y le sacó cinco unidades de ventaja a su escolta, Real Bañil. En tanto, en la Zona Fucsia, la pelea por la primera posición se mantiene abierta: Plan B y Yacansa sumaron nuevos triunfos y siguen separados por apenas un punto de diferencia, mientras que Hierros Campana se quedó sin chances de terminar como líder al caer ante Mala Mía en el partido interzonal. El resumen de la sexta jornada fue el siguiente: ZONA ROSA -Real Bañil 5 – Armate Uno 0. Goles: Débora González (3), Micaela Sack y Valeria Romasanta (RE). -La Selección 8 – Las Anónimas 1. Goles: Romina Escobar (4), Julieta Castillo (3) y Anahí Lescano (SEL); Micaela Farías (ANO). -Desertoras 2 – Cheetahs 1. Goles: Tatiana Medina y Florencia Suárez (DES); Camila Rizzo (CHE). ZONA FUCSIA -Yacansa 5 – El Rejunte 1. Goles: Florencia Fenestraz (2), Julieta Bianchi (2) y Julieta Palacios (YAC); Carolina Pasquet (REJ). -Chimuelas 1 – Drink Team 0. Gol: María Victoria Zarantonello (CHI). -Plan B 4 – Rústicas 0. Goles: Amalia Tejera (2), Rocío Palau y Melanie Correa (PB). Partido Interzonal: Mala Mía 5 – Hierros Campana 3. Goles: Estefanía Merlino (5) (MM); Gimena Sauco (3) (HC). POSICIONES -Zona Rosa: 1) La Selección, 18 puntos; 2) Real Bañil, 13 puntos; 3) Las Anónimas, Cheetahs y Desertoras, 9 puntos; 6) Mala Mía, 6 puntos; 7) Armate Uno, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Plan B, 16 puntos; 2) Yacansa, 15 puntos; 3) Hierros Campana, 11 puntos; 4) Chimuelas, 9 puntos; 5) El Rejunte, 5 puntos; 6) Drink Team, 3 puntos; 7) Rústicas, sin puntos. PRÓXIMA FECHA La última jornada de la primera fase se disputará este sábado 6 de julio y tendrá la siguiente programación: -Zona Rosa: Real Bañil vs Las Anónimas (12.30), Desertoras vs La Selección (13.45) y Mala Mía vs Armate Uno (15.00). -Zona Fucsia: Yacansa vs Hierros Campana (13.15), Drink Team vs El Rejunte (14.30) y Plan B vs Chimuelas (15.45). -Interzonal: Cheetahs vs Rústicas. GOLEADORAS La máxima artillera del certamen sigue siendo Romina Escobar (La Selección), quien llegó a las 32 conquistas en esta segunda edición de "Pink". Luego se ubican: 2) Julieta Palacios (Yacansa) y Gimena Sauco (Hierros Campana), con 14 goles; y 4) Estefanía Merlino (Mala Mía), con 13 goles.

ESTEFANÍA MERLINO CONVIRTIÓ LOS CINCO GOLES DE LA VICTORIA DE MALA MÍA SOBRE HIERROS CAMPANA EN EL PARTIDO INTERZONAL.





PLAN B LE GANÓ 4-0 A RÚSTICAS Y SE MANTUVO COMO LÍDER DE LA ZONA FUCSIA.



Fútbol 5 Femenino:

Se disputó la 6ª fecha del Torneo Pink

