PUERTO NO JUGÓ ANTE CADU Las categorías infantiles de Puerto Nuevo no tuvieron actividad el domingo, dado que la jornada que debían disputar como visitantes frente a Defensores Unidos de Zárate fue suspendida debido a las malas condiciones climáticas. Por ello, el pasado fin de semana sólo jugaron las tres divisiones juveniles más pequeñas del Auriazul, que consiguieron los nueve puntos que disputaron frente a Atlas. Fue el sábado por la mañana, en el predio San José (en el partido de Morón), por la 8ª fecha del Torneo "C-D" de Juveniles organizado por AFA. Los resultados y goleadores de la jornada fueron: -Séptima División: Atlas 0 – Puerto Nuevo 1 (Agustín Perazzolo). -Octava División: Atlas 0 – Puerto Nuevo (Gonzalo Vergara -2- y Jeremías Villarreal). -Novena División: Atlas 0 – Puerto Nuevo 1 (Tobías Duarte) La jornada fue negativa para los infantiles Violetas, que no pudieron sumar puntos. Por la octava fecha del Grupo B del Torneo Infantil que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine se midió con Acassuso como visitante, en una jornada que no le dejó réditos: los chicos Violeta no pudieron cosechar puntos en sus presentaciones en Boulogne. -Categoría 2006: Acassuso 2 – Villa Dálmine 1 (Santiago Roldán). En este encuentro, el Violeta formó con: Federico De Biasi; Ariel Miravete, Bruno Carmarán, Guillermo Peñalva, Branko Karnincic; Máximo Arnaudín, Pedro Moroni, Iván Isauro, Joaquín Molina; Santiago Roldán y Saverio Breglia. Como relevos estuvieron: Federico Díaz Tornatori, Gabriel Figueredo Romero, Bautista González y Federico Colombo. -Categoría 2007: Acassuso 2 – Villa Dálmine 1 (Martín Soto). En este partido, el Violeta formó con: Fabricio Alfonso; Ignacio Acosta, Rodrigo Seija, Mateo Ravasio, Julián Oihler Be; Benjamín Garavano, Mirko Riva, Bautista Cándido, Brian Díaz; Santiago Garavano y Martín Soto. Como relevos estuvieron: Ramiro Suárez, Franco Gaitán, Juan Ignacio Loscerbo, Robertino Murúa y Bautista Rodríguez. -Categoría 2008: Acassuso 1 – Villa Dálmine 0. En este partido, el Violeta alistó a: Gonzalo Castelain; Lorenzo Márquez, Juan Martín Ferrero, Bautista Feversani, Thiago Castrellón; Alexander Riez Silva, Enzo Pérez, Juan Bautista González, Nazareno Luqui; Conrado Vera Lorenzo y Nicolás Crotto. En tanto, como relevos estuvieron: Manuel Vilela, Santiago Pereira, Fabrizio Velázquez, Lautaro Martínez y Joaquín Zárate. -Categoría 2009: Acassuso 5 – Villa Dálmine 0. En el partido correspondiente a esta división, que compite de manera promocional, en dimensiones reducidas y 9 vs 9, el Violeta formó con: Faustino Jonval Gange; Julian Hereñú, Cristian Leiva, Tiziano Hassell; Bautista Saavedra, Ariel Zanabria, Santino Echavarría Luna; Teo Durán y Thiago Coronel. Luego ingresaron: Thiago Martínez, Marcos Torterola y Nicolás Cabrera. El próximo domingo, por la 9ª fecha del Grupo B del Torneo Infantil de AFA, Villa Dálmine recibirá a Defensores de Belgrano en el predio Héctor Fillopski.

Fútbol Infantil:

Los chicos de Villa Dálmine se midieron con Acassuso

