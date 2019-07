Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 04/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 04/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

A SAN PABLO POR CHILE Después de la derrota frente a Brasil en semifinales, la Selección Argentina viajó anoche rumbo a San Pablo, donde el sábado a las 16.00 disputará el partido por el tercer puesto frente a Chile, que ayer perdió 3-0 con Perú en la segunda semifinal. Para ese cotejo, el entrenador Lionel Scaloni no podrá contar con el mediocampista Marcos Acuña ni con el delantero Lautaro Martínez, quienes quedaron suspendidos al haber recibido una segunda tarjeta amarilla. MUNDIAL FEMENINO La final del Mundial Femenino "Francia 2019" ya tiene protagonistas confirmados. De un lado estará Estados Unidos, que el martes derrotó 2-1 a Inglaterra en semifinales con goles de Alex Morgan y Christen Press. Y del otro estará Holanda, que ayer eliminó a Suecia al ganarle 1-0 con gol de Jackie Groenen en tiempo suplementario. El partido por el título se jugará el domingo desde las 12.00. GANÓ BOCA En su primer amistoso en suelo estadounidense, Boca Juniors venció anoche 2-1 a América de México en un encuentro disputado en New Jersey. Tras empezar perdiendo, el Xeneize dio vuelta el marcador con dos goles de Mauro Zárate, a los 19 y 27 minutos del complemento. El próximo amistoso del elenco dirigido por Gustavo Alfaro será el sábado en Seattle, frente a Chivas de Guadalajara. MÁS AMISTOSOS Independiente de Avellaneda tuvo ayer el primer amistoso del ciclo de Sebastián Beccacece como DT: fue victoria 1-0 sobre Temperley con gol del defensor Alan Franco. En tanto, Banfield derrotó 3-0 a Arsenal con goles de Nicolás Bertolo, Claudio Bravo y Martín Payero; Unión de Santa Fe venció 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza con gol de Franco Troyansky; Argentinos Juniors igualó 1-1 con Gimnasia de La Plata (Nicolás Silva marcó para el Bicho, mientras que Horacio Tijanovich lo hizo para el Tripero); y Defensa y Justicia empató 1-1 con Huracán (Nicolás Fernández para el Halcón; Andrés Chávez para el Globo). SIGUE PELLA El bahiense Guido Pella avanzó por segundo año consecutivo a la tercera ronda de Wimbledon al derrotar ayer por 6-4, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1 al italiano Andreas Seppi. Su próximo rival será el sudafricano Kevin Anderson (8º del ranking mundial), quien venció 6-4, 6-7, 6-1 y 6-4 al serbio Janko Tipsarevic. Quien quedó eliminado ayer fue el correntino Leonardo Mayer, que por la segunda ronda perdió 6-7 (4-7), 6-1, 7-6 (9-7) y 6-3 con el polaco Hubert Hurkacz. En tanto, hoy se presentará el otro argentino que sigue en carrera en el césped londinense: Diego Schwartzman enfrentará en segunda ronda al alemán Dominik Koepfer. HABRÁ CAMPEÓN Esta noche, desde las 21.00, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba en el séptimo y decisivo juego de la final de la Liga Nacional de Básquet. La serie está empatada 3-3 después que ambos conjuntos ganaran sus respectivos compromisos como locales. El Ciclón va por su cuarto campeonato consecutivo, mientras La Gloria busca su primer título. SORPRESIVA DERROTA Después de concretar una primera fase perfecta, con victorias sobre Rusia, Grecia y Fillipinas, la Selección Argentina Sub 19 de Básquet se quedó ayer sin chances de pelear por las medallas del Mundial al caer en Octavos de Final. Fue por 77 a 57 frente a Puerto Rico, que en la etapa inicial había perdido sus tres compromisos. De esta manera, los chicos albicelestes jugarán ahora por el 9º puesto.

