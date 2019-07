El campanese arribó este jueves en horas de la tarde al techo del continente, tras recorrer miles de kilómetros a bordo de su moto y atravesar 14 países. Su meta es alcanzar un pueblo ubicado dentro del Círculo Polar Ártico y así unir los dos extremos de América. "En Alaska, ¿dónde voy a estar, papá?": así le anunció Gonzalo Firpo a La Auténtica Defensa su arribo triunfal a "la última frontera", como se lo conoce al distrito estadounidense, el techo del continente y estado al que el campanense se propuso llegar después de atravesar todo el continente. Ojo: el viaje de Firpo no terminó. Su destino sigue siendo Prudhoe Bay, una localidad ubicada dentro del Círculo Polar Ártico y de la que todavía lo separan miles de kilómetros. Pero el campanense saboreó este jueves el objetivo consumado de haber entrado a Alaska, la región final de su viaje panamericano, un sueño por el que intercambió esfuerzos, planificación, dinero y, en especial, tiempo con sus seres queridos. "Los sueños deben cumplirse, sencilla y naturalmente", tituló Firpo la noticia de su llegada a Alaska, escenario que calificó como "in-cre-i-ble". "Estoy feliz de la vida, pude hablar con mis hijas después de llegar, lloré mucho. Me acordé de todos los amigos, de todas las horas trabajadas de más en la fábrica, me acordé de mis viejos, de mis hermanos, los amigos y de los compañeros de trabajo que me ayudaron. Se me pasó la vida en un segundo", confesó Firpo, con el animó encendido tras la hazaña. "Los paisajes antes de llegar al bendito cartel son increíbles, entonces llegas con la emoción a flor de piel", añadió. Los últimos días Firpo se dedicó a cruzar Canadá, país al que había ingresado via Vancouver. Este jueves el campanense no pudo dar mayores detalles de su travesía por ese país, porque se encontraba buscando camping para pasar la noche ya en suelo estadounidense de nuevo. El viaje de Firpo comenzó así su cuenta regresiva. Es menos de 3 mil kilómetros la distancia que lo separa de Prudhoe Bay. Antes de llegar a ese pueblito, una especia de Ushuaia del norte, el campanese quiere conocer varias localidades de Alaska y también la montaña más alta de ese subcontinente, el monte Denali (o McKinley), de 6190 metros de altitud y una de las cimas más difíciles de escalar del mundo debido a su clima y complicada topografía. "Cumplí loco, cumplí lo que prometí, y re bien: en tiempo récord, con plata cero", expresó un todavía exaltada Firpo desde Alaska. Y señaló: "Esta llegada se la dedico a mis hijas, Sophie, Luz y Almendra, para que sepan que los sueños pueden cumplirse". No importa a cuantos kilómetros se esté de ellos.

Con la bandera argentina en el techo del continente. Aunque todavía falte para la meta final.





El campanese posa en el cartel del bienvenida a Alaska, territorio conocido también como “la última frontera".

Ahora, destino Prudhoe Bay:

