La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Otra vez sin quórum en el HCD







Anoche fue la segunda vez consecutiva que el oficialismo y la UV Más Campana se retiran del recinto con la sesión iniciada. Cazador había solicitado una Moción de Orden vinculada a la rezonificación de El Tajiber, que le fue denegada. El presidente Fraticelli no descartó un nuevo cambio de autoridades en el cuerpo. "Desde la presidencia yo tengo que hacer cumplir el reglamento. El artículo 139 habla a las claras y estables la obligatoriedad de una audiencia pública para tratar una rezonificación, que implica la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Pretender invocar otro artículo para tratar de sacar ‘express’ como en este caso un proyecto sin una audiencia pública que está contemplada dentro del reglamento aprobado por el cuerpo, me parece inadmisible e improcedente. Porque todo lo que hagamos al respecto, sin la audiencia pública, será nulo. Y por eso mismo, no lo puedo aceptar. No hice lugar a la moción presentada por Cazador, porque no tenía ningún fundamento ni técnico ni legal", señaló Osvaldo Fraticelli (PJ – Unidad Ciudadana), presidente del Concejo Deliberante. La Moción de Orden de Carlos Cazador (Cambiemos) en esta oportunidad fue solicitada ya no sobre el final de los Asuntos Entrados, como en la sesión anterior, sino directamente antes de que estos comenzaran a tratarse. En la sesión anterior, el presidente de la bancada oficialista, solicitó votar una Moción de Preferencia para el tratamiento del expediente 18849 en la sesión siguiente, es decir la de anoche, que versa sobre el cambio de zonificación en El Tajiber. Frustrado el intento a partir de un tecnisismo en la mecánica de la sesión (ver: LAD del 26 de junio - No hubo quórum en el HCD); en la sesión de anoche Cazador volvió a la carga, pero esta vez con una Moción de Orden, proponiendo debatir sobre tablas la necesidad o no de llamar a una Audiencia Pública vinculada a la rezonificación de El Tajiber. En el medio, hubo un acalorado y ríspido debate al respecto, del que participaron los 4 presidentes de bloque y, cuando ya nadie pidió la palabra, Fraticelli señaló que el pedido de Cazador estaba fuera de reglamento. Acto seguido, habilitó el punto 8vo. del Orden del Día: Asuntos Entrados. Mientras la secretaria Cristina del Mármol comenzó a leer los expedientes entrados, y Fraticelli les asignaba Comisión; media bancada oficialista comenzó a pedir la palabra a los gritos, a lo cual Fraticelli hizo oídos sordos señalando que el ya había expresado su posición y continuaría con el Orden del Día. Fue entonces que, mientras continuaban los reclamos generalizados a viva voz, el concejal Axel Cantlon (UV Más Campana) retiró a su bancada; y fue seguido primero por Cazador, más luego el resto de los concejales oficialistas. Ya finalizada la sesión, y consultado Fraticelli por la posibilidad de que pierda la presidencia del cuerpo tras dos sesiones sin quórum, señaló: "Si ellos pretenden cambiar la presidencia, está dentro del reglamento y hay que aceptarlo (…) creo que es lo que pretenden para poder sacar este proyecto de manera ‘express’. Creo que es la única manera, porque saben que lo que están haciendo es ilegal. Saben que esto es darle la espalda a la gente. Saben que están escondiendo información. Ellos hablan del progreso y demás. Y no se sabe ni quiénes son los inversores, qué empresas van a venir, la logística… no hay nada (…) Parecería que el bloque UV Más Campana está votando a favor de este proyecto, cuando el año pasado tenía muchas exigencias al respecto. Nos llama la atención el cambio, pero bueno, en política todo es posible (...) Cantlon está apoyando en este momento la posición que, a mi entender, no es la correcta". Consultado Cantlon al respecto, señaló que, al igual que en la sesión anterior, abandonó el recinto en disconformidad con la interpretación arbitraria del reglamento que hizo el presidente del concejo deliberante; mientras que Carlos Cazador se abstuvo de realizar declaraciones periodísticas.

La concejal Casaretto (Cambiemos) se retira del recinto, junto a su bancada y la de la UV Más Campana, mientras se leían los Asuntos Entrados a la sesión.





Cazador tuvo fuertes palabras para con el Presidente del HCD, Fraticelli, y luego se retiró disconforme por su manejo de la sesión.





Cantlon volvió a cargar contra Colella y su actitud en la sesión anterior, por no hacer respetar el reglamento. Con Fraticelli, opinó lo mismo, y retiró a su bancada. VIDEOS:

Otra vez sin quórum en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: