Misterioso olor sobre calle Castelli

Agradecen via Facebook la labor municipal ante la emergencia, luego del llamado al 103

Comenzó a brotar el miércoles por la tarde en los baños de varios domicilios y alertó a los vecinos. Intervino Defensa Civil y el operario finalizó en la madrugada de ayer. Los operarios que trabajan en la remodelación de la estación de servicio Puma, negaron cualquier vinculación con el incidente. Fue Andrea Castelli, quien vive sobre la calle homónima, entre Mitre y 9 de Julio, la vecina que llamó el miércoles por la tarde al 104 (Defensa Civil) sorprendida por el fuerte olor a nafta que brotaba por el baño de su domicilio. Consultada por La Auténtica Defensa, incluso señaló que varios vecinos de su cuadra también percibieron la anomalía. En el lugar se hicieron presentes dos móviles de Defensa Civil –con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana- para constatar el evento. Luego, ante la gravedad, se convocó a la guardia de Medio Ambiente para, finalmente, solicitar la presencia de personal de la Secretaría de Descentralización. Se coordinaron así tareas de limpieza y lavado de cámaras con un camión y tanque de agua, lo que permitió disipar con rapidez los fuertes olores. Los trabajos de saneamiento en el lugar demandaron varias horas de trabajo hasta completar las tareas a las 3 de la madrugada. Según señaló un comunicado oficial de la Municipalidad, la Dirección de Medio Ambiente municipal iniciará una serie de investigaciones a fin de delimitar responsabilidades. Consultados por La Auténtica Defensa, media sombra mediante que es utilizada a manera de vallado, 3 operarios que se encontraban trabajando en la remodelación de la estación de servicio PUMA de Mitre y Castelli (es decir, a pocos metros del domicilio de la vecina denunciante), aseguraron que se encuentran realizando tareas de mampostería y albañilería, y que los surtidores no funcionan, ni intervinieron en ningún momento en los depósitos subterráneos de combustible. De hecho, incluso mostraron su preocupación porque no pueden avanzar con una de las tareas programadas: la reparación de un paño de hormigón sobre la vereda de Mitre, aparentemente, por falta de autorización de Obras y Servicios Públicos.

Defensa civil realizó tareas de limpieza del sistema cloacal varias manzanas a la redonda. El operativo inició alrededor de las 20 del miércoles y finalizó a las 3 de la mañana del jueves.





Los operarios que trabajan en el reacondicionamiento de la estación de servicio Puma, señalaron que en ningún momento manipularon combustible.

