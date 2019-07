La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/jul/2019 Básquet:

Ciudad se presenta como local a Atlético Pilar en un duelo clave en la lucha por las primeras posiciones. Por su parte, Boat Club recibirá a Central Buenos Aires en busca de una necesaria victoria para escaparle a la zona de descenso directo. El Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) pondrá esta noche en acción a los dos equipos de nuestra ciudad, que jugarán ambos como locales desde las 21.30 horas. Será por la 14ª fecha del Nivel A. Por un lado, el Club Ciudad de Campana recibirá la visita de Atlético Pilar en un duelo clave en la lucha por las primeras posiciones. El Tricolor tiene registro de 8 victorias y 5 derrotas y así suma 21 unidades que le permiten ubicarse hoy en la tercera posición. Por su parte, el Rancho venció el miércoles 92-89 en suplementario a Independiente de Zárate en un duelo pendiente de la 13ª fecha y de esa manera mejoró su record a 10 triunfos y apenas 3 caídas para quedar momentáneamente como único líder con 23 puntos. El elenco pilarense mantiene la base de su último plantel del Torneo Federal y por eso cuenta con jugadores de mucha experiencia como Leandro Portillo y Fernando Calvi. En cambio, el CCC afrontará una dura prueba para su formación, dado que perdió por lesión al pivot juvenil Agustín Hernández, quien se había afianzado en el quinteto inicial. Además, no podrá contar con muchos minutos de los juveniles Joaquín Aguilar y Emilio Polese, dado que ambos serán parte del equipo Sub 19 que mañana sábado recibirá a Estudiantes de Bahía Blanca en la revancha de la serie de la Liga Provincial Juvenil que el Tricolor comenzó con derrota como visitante. En tanto, al Campana Boat Club le quedan por delante seis partidos para tratar de evitar la última posición y, así, el descenso directo. Y en esa lucha, hoy tendrá enfrente a Central Buenos Aires, un rival que ha conseguido buenas victorias, pero que en la previa es uno de los equipos a vencer en busca de esos triunfos que tanto necesitan los dirigidos por Gustavo Godoy. El pasado lunes, en un pendiente de la fecha 13, Central venció 66-54 a Defensores Unidos en Villa Fox con 26 puntos de Gonzalo Gómez y 15 de Valentín Rivero. De esa manera cosechó su quinto éxito en 13 presentaciones (está 5-8) y mantuvo al CADU en el fondo de la tabla con el mismo registro que el CBC (2-10). Los otros tres partidos de esta fecha 14 del Nivel A del Oficial de la ABZC serán: Sportivo Escobar vs Honor y Patria de Capilla del Señor (jugaban anoche), Defensores Unidos vs Sportivo Pilar (hoy 21.00) e Independiente (Z) vs Presidente Derqui (hoy 21.00).

